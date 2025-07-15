Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела в українській розвідці.

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Що уразили кіберфахівці в компанії "Гаскар Інтерграція"?

У ГУР Міністерства оборони України розповіли, що внаслідок атаки кіберфахівцям вдалося отримати доступ до понад 47 терабайтів технічної інформації про виготовлення російських безпілотників. Усю інформацію на серверах виробника знищено, включно з із 10 терабайтами резервних копій матеріалів.