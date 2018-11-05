Замовники вбивства Гандзюк можуть уникнути покарання: адвокат назвала умову

Якщо до суду щодо нападу на активістку Катерину Гандзюк передадуть справу проти виконавців у нинішньому вигляді, то це унеможливить притягнення до відповідальності замовників її убивства.

Про це розповіла адвокат Гандзюк Євгенія Закревська у коментарі "Громадському".

Читайте також: Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка

"Я хочу наголосити, що станом принаймні на 3 листопада, цим виконавцям не було змінено підозру і не було додано ознаку замовності. Другий момент: якщо справу по виконавцях передадуть в суд, то з чого і де будуть брати докази, яким чином використають ці докази в провадженні СБУ, яка шукає замовників", – заявила Закревська.

За словами юристки, якщо будуть відсутності ознаки замовності в провадженні поліції щодо виконавців, тоді буде неможливо притягнути до відповідальності замовників, яких розшукують в межах іншого провадження – відкритого СБУ.

"Вони не можуть бути двічі підозрюваними, чи двічі обвинуваченими. Вони можуть обвинувачуватися тільки один раз", – наголосила адвокат.

Правозахисниця додала, що адвокати Гандзюк раніше направили клопотання про об’єднання цих справ до прокуратури Херсонщини та до Генпрокуратури.

Якщо це не буде зроблено, то я не бачу судової перспективи притягнення замовника до відповідальності. Просто передати справу по виконавцях до суду – це просто унеможливити в подальшому притягнення замовника,

– наголосила Закревська.

Вона також зазначила, що прокуратура Херсонської області вже відмовила в об’єднанні цих проваджень. Водночас, від Генпрокуратури відповідь ще не надійшла.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.



Напад з кислотою на Катерину Гандзюк і подальша смерть активістки: усе, що варто знати