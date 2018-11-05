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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Замовники вбивства Гандзюк можуть уникнути покарання: адвокат назвала умову

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      Адвокат Гандзюк розповіла, у якому випадку замовники вбивства можуть уникнути покарання
      Адвокат Гандзюк розповіла, у якому випадку замовники вбивства можуть уникнути покарання / Фото з відкритих джерел

      Якщо до суду щодо нападу на активістку Катерину Гандзюк передадуть справу проти виконавців у нинішньому вигляді, то це унеможливить притягнення до відповідальності замовників її убивства.

      Про це розповіла адвокат Гандзюк Євгенія Закревська у коментарі "Громадському".

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      "Я хочу наголосити, що станом принаймні на 3 листопада, цим виконавцям не було змінено підозру і не було додано ознаку замовності. Другий момент: якщо справу по виконавцях передадуть в суд, то з чого і де будуть брати докази, яким чином використають ці докази в провадженні СБУ, яка шукає замовників", – заявила Закревська.

      За словами юристки, якщо будуть відсутності ознаки замовності в провадженні поліції щодо виконавців, тоді буде неможливо притягнути до відповідальності замовників, яких розшукують в межах іншого провадження – відкритого СБУ.

      "Вони не можуть бути двічі підозрюваними, чи двічі обвинуваченими. Вони можуть обвинувачуватися тільки один раз", – наголосила адвокат.

      Правозахисниця додала, що адвокати Гандзюк раніше направили клопотання про об’єднання цих справ до прокуратури Херсонщини та до Генпрокуратури.

      Якщо це не буде зроблено, то я не бачу судової перспективи притягнення замовника до відповідальності. Просто передати справу по виконавцях до суду – це просто унеможливити в подальшому притягнення замовника,
      – наголосила Закревська.

      Вона також зазначила, що прокуратура Херсонської області вже відмовила в об’єднанні цих проваджень. Водночас, від Генпрокуратури відповідь ще не надійшла.

      Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

      Напад з кислотою на Катерину Гандзюк і подальша смерть активістки: усе, що варто знати

       

       

      Теги: Новини України Катерина Гандзюк Розслідування ГПУ Новини Херсона Кримінальні новини Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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