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      Заказчики убийства Гандзюк могут избежать наказания: адвокат назвала условие

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      Адвокат Гандзюк рассказала, в каком случае заказчики убийства могут избежать наказания
      Адвокат Гандзюк рассказала, в каком случае заказчики убийства могут избежать наказания / Фото из открытых источников

      Если до суда относительно нападения на активистку Екатерину Гандзюк передадут дело против исполнителей в нынешнем виде, то это сделает невозможным привлечение к ответственности заказчиков ее убийства.

      Об этом рассказала адвокат Гандзюк Евгения Закревская в комментарии "Громадському".

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      "Я хочу подчеркнуть, что по крайней мере по состоянию на 3 ноября, этим исполнителям не было изменено подозрение и не был добавлен признак заказа. Второй момент: если дело по исполнителям передадут в суд, то с чего и где будут брать доказательства, каким образом используют эти доказательства в производстве СБУ, которая ищет заказчиков", – заявила Закревская.

      По словам юриста, если будут признаки отсутствия заказа в производстве полиции в отношении исполнителей, тогда будет невозможно привлечь к ответственности заказчиков, которых разыскивают в рамках другого производства – открытого СБУ.

      "Они не могут быть дважды подозреваемыми, дважды обвиняемыми. Они могут обвиняться только один раз", – подчеркнула адвокат.

      Правозащитница добавила, что адвокаты Гандзюк ранее направили ходатайство об объединении этих дел в прокуратуру Херсонщины и в Генпрокуратуру.

      Если это не будет сделано, то я не вижу судебной перспективы привлечения заказчика к ответственности. Просто передать дело по исполнителям в суд это просто сделать невозможным в дальнейшем привлечение заказчика,
      – подчеркнула Закревская.

      Она также отметила, что прокуратура Херсонской области уже отказала в объединении этих производств. В то же время, от Генпрокуратуры ответ еще не поступил.

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      Нападение с кислотой на Екатерину Гандзюк и последующая смерть активистки: все, что стоит знать

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Криминальные новости Новости Херсона ГПУ Расследования Екатерина Гандзюк
      Источник: 24 Канал
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