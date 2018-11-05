Заказчики убийства Гандзюк могут избежать наказания: адвокат назвала условие
Если до суда относительно нападения на активистку Екатерину Гандзюк передадут дело против исполнителей в нынешнем виде, то это сделает невозможным привлечение к ответственности заказчиков ее убийства.
Об этом рассказала адвокат Гандзюк Евгения Закревская в комментарии "Громадському".
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"Я хочу подчеркнуть, что по крайней мере по состоянию на 3 ноября, этим исполнителям не было изменено подозрение и не был добавлен признак заказа. Второй момент: если дело по исполнителям передадут в суд, то с чего и где будут брать доказательства, каким образом используют эти доказательства в производстве СБУ, которая ищет заказчиков", – заявила Закревская.
По словам юриста, если будут признаки отсутствия заказа в производстве полиции в отношении исполнителей, тогда будет невозможно привлечь к ответственности заказчиков, которых разыскивают в рамках другого производства – открытого СБУ.
"Они не могут быть дважды подозреваемыми, дважды обвиняемыми. Они могут обвиняться только один раз", – подчеркнула адвокат.
Правозащитница добавила, что адвокаты Гандзюк ранее направили ходатайство об объединении этих дел в прокуратуру Херсонщины и в Генпрокуратуру.
Если это не будет сделано, то я не вижу судебной перспективы привлечения заказчика к ответственности. Просто передать дело по исполнителям в суд – это просто сделать невозможным в дальнейшем привлечение заказчика,
– подчеркнула Закревская.
Она также отметила, что прокуратура Херсонской области уже отказала в объединении этих производств. В то же время, от Генпрокуратуры ответ еще не поступил.
Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.
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