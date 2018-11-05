Від чого померла Катерина Гандзюк: ЗМІ оприлюднили гучні подробиці

Тромб, унаслідок відриву якого, за попередньою офіційною версією, померла активістка Катерина Гандзюк, було виявлено після передостанньою операції та про нього неодноразово наголошував працівникам лікарні батько загиблої.

24 канал повідомляв, що 4 листопада активістка Катерина Гандзюк померла. 31 липня у Херсоні її облили сірчаною кислотою, унаслідок чого жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано.

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У поліції, зі свого боку, сповістили, що попередня причина Катерини Гандзюк – відрив тромбу.

Як переконує видання Newsroom, загалом зрозуміло, що організм потерпілої не витримав наслідків нападу.

Тромб під коліном утворився після передостанньої операції. Батько Катерини Гандзюк, який є лікарем, і який постійно перебував разом з донькою, звертав увагу медпрацівників лікарні на те, що цей тромб необхідно видалити. За кілька днів до смерті активістці зробили ще одну операцію, після чого тромб зрушив з місця,

– стверджують журналісти.

Також, за їхніми даними, на 95% постраждалих ділянок тіла активістки останнім часом було зафіксовано поверхневе заживлення.

"Більше того, раніше нетранспортабельній Катерині було дозволено виїхати на лікування за кордон, і проводити її реабілітацію погодилися в Австрії. Гроші на лікування, нібито, було вже зібрано, а контракт з австрійцями – підписано", – додають журналісти.

Нагадаємо, раніше у поліції зазначали, що за результатами експертизи, слідчі змінили кваліфікацію нападу з "Замаху на вчинення злочину" та "Умисного вбивства" на закінчене умисне вбивство, скоєне групою осіб з корисливих мотивів з особливою жорстокістю та на замовлення". Згодом заступник голови Нацполіції Костянтин Бушуєв заявив, що правоохоронці мають достатню матеріалів, аби довести провину, зокрема, замовників. Також стало відомо, що слідчі дії та кримінальне провадження за справою Гандзюк передано до СБУ.

Що відомо про напад на Катерину Гандзюк? 31 липня у Херсоні невідомий облив її сірчаною кислотою. У підсумку жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.

Хто така Катерина Гандзюк? Це політична та громадська діячка, волонтерка. Була депутаткою Херсонської обласної ради V скликання та Херсонської міської ради VI скликання, виконувала обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, радниця херсонського міського голови, національна волонтерка ООН.



Катерина Гандзюк – активна учасниця Євромайдану в Херсоні. Активно протистояла спробам розпочати у Херсоні "руську весну". Після анексії Криму та початку війни на Донбасі, опікувалася вимушеними переселенцями. Працюючи помічником із питань правового захисту Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Херсонській області, започаткувала волонтерський рух зі збору грошей для придбання взуття дітям переселенців.



Протягом тривалого часу Катерина Гандзюк мала тривалі конфлікти із проросійськими силами Херсонщини. Зокрема, як пишуть ЗМІ, із такими організаціями, як "Український вибір" Віктора Медведчука, КПУ, КОБ, Рух Екстериторіальних Громад. З 2017 року в конфлікт Гандзюк з проросійськими силами регіону було втягнуто правоохоронців, які відверто підтримували, охороняли та надавали організаційну допомогу сепаратистським рухам Херсонщини. У квітні 2018 року Гандзюк також оприлюднила інформацію про те, що майже 200 "журналістів" з підробними посвідченнями отримали в обласній поліції дозволи на володіння травматичною та газовою зброєю у 2014-2018 роках.

Напад із кислотою на Катерину Гандзюк і її подальша смерть: усе, що слід знати