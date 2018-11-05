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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      От чего умерла Екатерина Гандзюк: СМИ обнародовали громкие подробности

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      СМИ узнали новые детали смерти активистки Екатерины Гандзюк
      СМИ узнали новые детали смерти активистки Екатерины Гандзюк / "Зміст"

      Тромб, вследствие отрыва которого, по предварительной официальной версии, умерла активистка Екатерина Гандзюк, был обнаружен после предпоследней операции и о нем неоднократно подчеркивал работникам больницы отец погибшей.

      24 канал сообщал, что 4 ноября активистка Екатерина Гандзюк умерла. 31 июля в Херсоне ее облили серной кислотой, вследствие чего женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали.

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      В полиции, со своей стороны, сообщили, что предварительная причина Екатерины Гандзюк – отрыв тромба.

      Как утверждает издание Newsroom, в общем понятно, что организм потерпевшей не выдержал последствий нападения.

      Тромб под коленом образовался после предпоследней операции. Отец Екатерины Гандзюк, который является врачом, и постоянно находился вместе с дочкой, обращал внимание медработников больницы на то, что этот тромб необходимо удалить. За несколько дней до смерти активистке сделали еще одну операцию, после чего тромб сдвинулся с места,
      – утверждают журналисты.

      Также, по их данным, на 95% пострадавших участков тела активистки последнее время было зафиксировано поверхностное заживление.

      "Более того, ранее нетранспортабельной Екатерине было разрешено выехать на лечение за границу, и проводить ее реабилитацию согласились в Австрии. Деньги на лечение, якобы, было уже собраны, а контракт с австрийцами – подписан", – добавляют журналисты.

      Напомним, ранее в полиции отмечали, что по результатам экспертизы, следователи изменили квалификацию нападения с "Покушения на совершение преступления" и "умышленное убийство" на "законченное умышленное убийство, совершенное группой лиц из корыстных побуждений с особой жестокостью и на заказ". Впоследствии заместитель председателя Нацполиции Константин Бушуев заявил, что правоохранители имеют достаточную материалов, чтобы доказать вину, в частности, заказчиков. Также стало известно, что следственные действия и уголовное производство по делу Гандзюк переданы в СБУ.

      Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк? 31 июля в Херсоне неизвестный облил ее серной кислотой. В итоге женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. 22 августа председатель Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 

      Кто такая Екатерина Гандзюк?
      Это политическая и общественная деятельница, волонтер. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, выполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского головы, национальная волонтер ООН.

      Екатерина Гандзюк – активная участница Евромайдана в Херсоне. Активно противостояла попыткам начать в Херсоне "русскую весну". После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, занималась вынужденными переселенцами. Работая помощником по вопросам правовой защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области, начала волонтерское движение по сбору денег для приобретения обуви детям переселенцев.

      В течение длительного времени Екатерина Гандзюк имела длительные конфликты с пророссийскими силами Херсонщины. В частности, как пишут СМИ, с такими организациями, как "Украинский выбор" Виктора Медведчука, КПУ, КОБ, Движение экстерриториальных общин. С 2017 года в конфликт Гандзюк с пророссийскими силами региона были вовлечены правоохранителей, которые откровенно поддерживали, охраняли и оказывали организационную помощь сепаратистским движениям Херсонщины. В апреле 2018 года Гандзюк также обнародовала информацию о том, что почти 200 "журналистов" с поддельными удостоверениями получили в областной полиции разрешения на владение травматическим и газовым оружием в 2014-2018 годах.

      Нападение с кислотой на Екатерину Гандзюк и ее последующая смерть: все, что нужно знать 

       

      смерть екатерины гандзюк: хроника последних событий
       
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      Теги: Екатерина Гандзюк Новости Украины СМИ Криминальные новости
      Источник: 24 Канал
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