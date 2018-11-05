Кто заказал Екатерину Гандзюк: активисты пришли в Раду с требованием создать спецкомиссию

В понедельник, 5 ноября, на заседании согласительного совета парламента пришли активисты, требующие найти заказчиков убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк. А также заказчиков еще 55-ти нападений на гражданских активистов, которые произошли с начала 2017 года.

Они считают, что таким механизмом должна стать Временная следственная комиссия, передает в прямом эфире корреспондент 24 канала.

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"Заказчики ни по одному из этих нападений не найдены. Мы надеемся, что как бы это больно не было, но, возможно, смерть нашей подруги включит хоть какую-то человечность, и они забудут наконец хотя бы на несколько минут о своем стандартном популизме. А те нападения, которые состоялись, будут адекватно расследованы и всех заказчиков нам покажут", – прокомментировала активистка Марьяна Хромик.

Заседание согласительного совета началось с перепалки главы Верховной Рады Андрея Парубия и депутатов из группы "Еврооптимистов", фракций "Самопомич" и "Батькивщина". Они присоединились к созданию Временной следственной комиссии и требуют, чтобы провластные фракции это также сделали и поставили во вторник, 6 ноября, этот вопрос первым в повестке дня.

Сейчас нужны ваши действия, а не слова. У меня нет ответа на мое письмо от всех фракций. "Оппозиционный блок" и депутатская группа "Видродження" написали, что не будут делегировать своих представителей. От других до сих пор нет ответа,

– отметила депутат Елена Сотник.

Пока не удалось убедить представителей БПП и "Народного Фронта". На требование активистов поставить свою подпись и ускорить создание Временной следственной комиссии глава фракции "Народного Фронта" Артур Герасимов ответил, что этот вопрос будет обсуждаться.

Что касается блокирования парламента, которое обещают завтра, то первым не будет вопроса по Временной следственной комиссии. Мы поддерживаем эти вещи, мы объявили позицию нашей фракции, но давайте не забывать, что завтра первыми у нас стоят вопросы национальной безопасности и обороны – остановить большую войну,

– пояснил Герасимов.

Активисты возмущены, ведь считают, что власть блокирует создание комиссии, а это дало бы парламенту доступ к материалам следствия и помогло бы понять, почему сейчас не называют имена заказчиков ни одного из нападений и причастны к этому, как считают активисты, местные правоохранители.

Что известно о нападении на Екатерину Гандзюк и её последующую смерть?

31 июля в Херсоне неизвестный облил ее серной кислотой. В итоге женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. 22 августа глава Нацполиции Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. По предварительной версии, у нее оторвался тромб. Однако активисты предполагают, что правоохранители скрывают истинную причину смерти.