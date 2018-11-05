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      Як українські активісти самі шукають своїх звірячих нападників

      241 Читать новость на русском

      За неповних 9 місяців в Україні понад півсотні разів нападали на активістів. Це втричі більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Особливо ситуація загострилася наприкінці літа – на початку осені. Чи не щодня повідомлення про замахи і вбивства тих, хто боровся з корупцією.

      У 2018 році на одесита Сергія Стерненка нападали тричі. Після останнього випадку – він провів місяць у лікарні зі струсом мозку, забоями та порізами. Тоді, аби врятувати своє життя, Сергію довелося вбити нападника. Жодного замовника поліція до сьогодні не встановила.

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      Не сподіваючись на поліцію, Сергій власноруч встановив співорганізаторів замахів. Спочатку, чоловік зібрав дані про ймовірного організатора. Дізнався деталі його особистого життя та з'ясував, де є його офіс. 

      стерненко
      Сергій Стерненко

      Стерненко вважає, що зловмисник водить дружбу з поліцією, тому його і не затримують. Чоловік впевнений, замовники його вбивства – не полишають надію довести справу до кінця. Власне, нещодавно він помітив що за ним слідкують.

      Жодного підозрюваного. Нікого немає на лаві підсудних, однак, відомо, хто саме скоїв цей напад. Один з співвиконавців не просто перебуває на волі, але й має статус потерпілого, а також має держохорону, а мені у цьому відмовили,
      – сказав Стерненко. 

      За неповні 2 роки в Україні напали на 55 активістів. Тільки влітку сталася ціла серія замахів. В липні в Одесі вчинили замах на членів антикорупціонерів Михайла Кузаконя та Григорія Козьму. За декілька днів після цього, у дворі власного будинку в Бердянську на очах дружини та друга вбили активіста, ветерана АТО Віталія Олешка, за позивним "Сармат".

      олешко
      Віталій Олешко

      Вже у вересні в Одесі стріляли в Олега Михайлика. Куля застрягла у грудній клітині, але не дісталася серця. Трьох його нападників затримали. Проте із півсотні випадків лише у шести виявили виконавців. А от організаторів у не встановили у жодному. Попри численні скарги потерпілих на бездіяльність поліції, слідство не рухається з місця. Активісти припускають, все тому, що поліція причетна до більшості нападів.

      михайлик
      Олег Михайлик

      А Генпрокуратурі ж в нападах на активістів звинувачують їх самих. Мовляв, якби вони не боролись проти влади, то на них би не нападали.

      Вина у цій ситуації лежить не тільки на бандитських елементах, не тільки на неякісній роботі правоохоронних органів, але й на атмосфері тотальної ненависті до влади, яку сіють частина громадських активістів,
      – заявив генпрокурор України Юрій Луценко.

      Transparency International констатував, напади на активістів – це небезпечна тенденція в усьому світі. А Україна – один з найжахливіших прикладів нетерпимості до людей з активною громадською позицією.

      Автор: Єгор Скоріна
      Теги: Новини України Кримінальні новини Сергій Стерненко Катерина Гандзюк ГПУ Замах на активіста Михайлика Вбивство Віталія Олешка "Сармата"
      Джерело: 24 канал
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