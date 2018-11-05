Як українські активісти самі шукають своїх звірячих нападників

За неповних 9 місяців в Україні понад півсотні разів нападали на активістів. Це втричі більше, ніж за аналогічний період 2017 року. Особливо ситуація загострилася наприкінці літа – на початку осені. Чи не щодня повідомлення про замахи і вбивства тих, хто боровся з корупцією.

У 2018 році на одесита Сергія Стерненка нападали тричі. Після останнього випадку – він провів місяць у лікарні зі струсом мозку, забоями та порізами. Тоді, аби врятувати своє життя, Сергію довелося вбити нападника. Жодного замовника поліція до сьогодні не встановила.

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Не сподіваючись на поліцію, Сергій власноруч встановив співорганізаторів замахів. Спочатку, чоловік зібрав дані про ймовірного організатора. Дізнався деталі його особистого життя та з'ясував, де є його офіс.



Сергій Стерненко

Стерненко вважає, що зловмисник водить дружбу з поліцією, тому його і не затримують. Чоловік впевнений, замовники його вбивства – не полишають надію довести справу до кінця. Власне, нещодавно він помітив що за ним слідкують.

Жодного підозрюваного. Нікого немає на лаві підсудних, однак, відомо, хто саме скоїв цей напад. Один з співвиконавців не просто перебуває на волі, але й має статус потерпілого, а також має держохорону, а мені у цьому відмовили,

– сказав Стерненко.

За неповні 2 роки в Україні напали на 55 активістів. Тільки влітку сталася ціла серія замахів. В липні в Одесі вчинили замах на членів антикорупціонерів Михайла Кузаконя та Григорія Козьму. За декілька днів після цього, у дворі власного будинку в Бердянську на очах дружини та друга вбили активіста, ветерана АТО Віталія Олешка, за позивним "Сармат".



Віталій Олешко

Вже у вересні в Одесі стріляли в Олега Михайлика. Куля застрягла у грудній клітині, але не дісталася серця. Трьох його нападників затримали. Проте із півсотні випадків лише у шести виявили виконавців. А от організаторів у не встановили у жодному. Попри численні скарги потерпілих на бездіяльність поліції, слідство не рухається з місця. Активісти припускають, все тому, що поліція причетна до більшості нападів.



Олег Михайлик

А Генпрокуратурі ж в нападах на активістів звинувачують їх самих. Мовляв, якби вони не боролись проти влади, то на них би не нападали.

Вина у цій ситуації лежить не тільки на бандитських елементах, не тільки на неякісній роботі правоохоронних органів, але й на атмосфері тотальної ненависті до влади, яку сіють частина громадських активістів,

– заявив генпрокурор України Юрій Луценко.

Transparency International констатував, напади на активістів – це небезпечна тенденція в усьому світі. А Україна – один з найжахливіших прикладів нетерпимості до людей з активною громадською позицією.