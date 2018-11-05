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      Как украинские активисты сами ищут своих "зверских" нападавших

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      За неполных 9 месяцев в Украине более полусотни раз нападали на активистов. Это втрое больше, чем за аналогичный период 2017 года. Особенно ситуация обострилась в конце лета – начале осени. Чуть ли не ежедневно сообщения о покушениях и убийствах тех, кто боролся с коррупцией.

      В 2018 году на одессита Сергея Стерненко нападали трижды. После последнего случая – он провел месяц в больнице с сотрясением мозга, ушибами и порезами. Тогда, чтобы спасти свою жизнь, Сергею пришлось убить нападавшего. Ни одного заказчика полиция до сих пор не установила.

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      Не надеясь на полицию, Сергей собственноручно установил организаторов покушений. Сначала, мужчина собрал данные о вероятном организаторе. Узнал детали его личной жизни и выяснил, где есть его офис.

      стерненко
      Сергей Стерненко

      Стерненко считает, что злоумышленник водит дружбу с полицией, поэтому его и не задерживают. Мужчина уверен, заказчики его убийства – не оставляют надежду довести дело до конца. Собственно, недавно он заметил что за ним следят.

      Ни одного подозреваемого. Никого нет на скамье подсудимых, однако, известно, кто именно совершил это нападение. Один из соисполнителей не просто находится на свободе, но и имеет статус потерпевшего, а также имеет госохрану, а мне в этом отказали,
      – сказал Стерненко.

      За неполные 2 года в Украине напали на 55 активистов. Только летом произошла целая серия покушений. В июле в Одессе совершили покушение на членов антикоррупционеров Михаила Кузаконя и Григория Козьму. За несколько дней после этого, во дворе собственного дома в Бердянске на глазах жены и друга убили активиста, ветерана АТО Виталия Олешко, с позывным "Сармат".

      олешко
      Виталий Олешко

      Уже в сентябре в Одессе стреляли в Олега Михайлика. Пуля застряла в грудной клетке, но не добралась до сердца. Троих нападавших задержали. Однако из полусотни случаев только в шести обнаружили исполнителей. А вот организаторов не установили ни в одном. Несмотря на многочисленные жалобы пострадавших на бездействие полиции, следствие не движется с места. Активисты предполагают, все потому, что полиция причастна к большинству нападений.михайлик
      Олег Михайлик

      А в Генпрокуратуре же в нападениях на активистов обвиняют их самих. Мол, если бы они не боролись против власти, то на них бы не нападали.

      Вина в этой ситуации лежит не только на бандитских элементах, не только в некачественной работе правоохранительных органов, но и на атмосфере тотальной ненависти к власти, которую сеют часть общественных активистов,
      – заявил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

      Transparency International констатировал, нападения на активистов – это опасная тенденция во всем мире. А Украина – один из самых ужасных примеров нетерпимости к людям с активной общественной позицией.

      Автор: Егор Скорина
      Теги: Убийство Виталия Олешко "Сармата" Покушение на активиста Михайлика ГПУ Екатерина Гандзюк Сергей Стерненко Криминальные новости Новости Украины
      Источник: 24 канал
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