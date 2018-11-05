Померла Катерина Гандзюк: з'явився коментар радника Авакова

Через неспроможність розкрити більшість справ нападів на активістів, вже 73 організації підписали заяву, у якій вимагають звільнення Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і Генпрокурора Юрія Луценка. Претензія полягає у тому, що у 55 випадків нападів не знайдено замовників. Окрім того, одна з претензій, що нападники, імовірно, співпрацюють з МВС.

Такі претензії у прямому ефірі 24 каналу прокоментував радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко.

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"Те, що співробітники Нацполіції чи МВС співпрацюють зі злочинцями – це нісенітниця на даний історичний момент, оскільки, практично, вся діяльність і Нацполіції, і МВС відбувається під суспільним мікроскопом. Приховати подібні злочини, а тим більше приховати від 140 тисяч співробітників Національної поліції паршиву вівцю, яка дозволить собі там співробітництво… Я не виключаю, що вони і є, але це винятки, які не можуть бути в тому числі і в резонансних справах", – зазначив Варченко.

За словами радника, із 6 випадків, які стосуються замахів на вбивства і вбивства, які були кваліфіковані за статтею 115 Кримінального кодексу, розкрито, практично, всі 6.

Починаючи зі вбивства Ноздровської і закінчуючи вчорашньою смертю в лікарні Гандзюк. Розкриті – тобто є виконавці, є організатори. Так, є проблема із замовниками. Вона значною мірою лежить в площині сьогоднішнього Кримінально-процесуального кодексу… Я, звичайно, категорично проти того, щоб ми поверталися в тоталітарний режим, коли можна було силою вибивати зізнання.

– заявив радник міністра внутрішніх справ.

На питання гостя студії, голови Центру протидії корупції Віталя Шабуніна – в скількох справах є замовник – радник відповів, повторивши текст.

"На сьогодні замовники мають можливість уникати відповідальності за скоєні злочини. До замовника сліди ведуть в свідченнях організаторів і виконавців. Організатори і виконавці, сподіваючись на те, що Кримінально-процесуальний кодекс дасть їм можливість уникнути відповідальності або пом’якшити відповідальність, зберігають таку собі собачу вірність своїм замовникам і не викривають їх. На сьогодні інструментарію повноцінного стовідстокового пов’язаного з насильством, як це робиться в тоталітарних державах, в українській правоохоронній системі, на щастя, немає. Ми так само обмежені кримінально-процесуальним кодексом в тому, щоб проводити всі комплекси тих заходів, які дозволяють нам вийти на замовників", – додав Варченко.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.