20:40
5 лист 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Подарунки очільнику Кремля. Зайва хромосома росіян
      Вєсті Кремля
      17:13, 3 листопада
      Вєсті. UA. Жир. Богослухняний Кива. Гройсман у пошуках роботи
      Вєсті.UA
      18:55, 3 листопада
      Нові схеми чорних реєстраторів, або Як віджати квартиру нардепа
      ЦРУ
      09:00, 2 листопада
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Перші ЕОМ
      Згадати все
      23:00, 30 жовтня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Померла Катерина Гандзюк: з'явився коментар радника Авакова

      151 Читать новость на русском

      Через неспроможність розкрити більшість справ нападів на активістів, вже 73 організації підписали заяву, у якій вимагають звільнення Міністра внутрішніх справ Арсена Авакова і Генпрокурора Юрія Луценка. Претензія полягає у тому, що у 55 випадків нападів не знайдено замовників. Окрім того, одна з претензій, що нападники, імовірно, співпрацюють з МВС.

      Такі претензії у прямому ефірі 24 каналу прокоментував радник міністра внутрішніх справ України Іван Варченко.

      Читайте також: Померла Катерина Гандзюк: Луценко розповів про хід розслідування

      "Те, що співробітники Нацполіції чи МВС співпрацюють зі злочинцями – це нісенітниця на даний історичний момент, оскільки, практично, вся діяльність і Нацполіції, і МВС відбувається під суспільним мікроскопом. Приховати подібні злочини, а тим більше приховати від 140 тисяч співробітників Національної поліції паршиву вівцю, яка дозволить собі там співробітництво… Я не виключаю, що вони і є, але це винятки, які не можуть бути в тому числі і в резонансних справах", – зазначив Варченко.

      За словами радника, із 6 випадків, які стосуються замахів на вбивства і вбивства, які були кваліфіковані за статтею 115 Кримінального кодексу, розкрито, практично, всі 6.

      Починаючи зі вбивства Ноздровської і закінчуючи вчорашньою смертю в лікарні Гандзюк. Розкриті – тобто є виконавці, є організатори. Так, є проблема із замовниками. Вона значною мірою лежить в площині сьогоднішнього Кримінально-процесуального кодексу… Я, звичайно, категорично проти того, щоб ми поверталися в тоталітарний режим, коли можна було силою вибивати зізнання.
      – заявив радник міністра внутрішніх справ.

      На питання гостя студії, голови Центру протидії корупції Віталя Шабуніна – в скількох справах є замовник – радник відповів, повторивши текст. 

      "На сьогодні замовники мають можливість уникати відповідальності за скоєні злочини. До замовника сліди ведуть в свідченнях організаторів і виконавців. Організатори і виконавці, сподіваючись на те, що Кримінально-процесуальний кодекс дасть їм можливість уникнути відповідальності або пом’якшити відповідальність, зберігають таку собі собачу вірність своїм замовникам і не викривають їх. На сьогодні інструментарію повноцінного стовідстокового пов’язаного з насильством, як це робиться в тоталітарних державах, в українській правоохоронній системі, на щастя, немає. Ми так само обмежені кримінально-процесуальним кодексом в тому, щоб проводити всі комплекси тих заходів, які дозволяють нам вийти на замовників", – додав Варченко.

      Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

      Теги: Новини України Кримінальні новини Катерина Гандзюк Вбивство Віталія Олешка "Сармата" Ірина Ноздровська Замах на активіста Михайлика Сергій Стерненко Арсен Аваков Міністерство внутрішніх справ ГПУ Юрій Луценко Жертви
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Немає в Україні більших злочинців, аніж люди в погонах
      сьогодні , 20:30 Немає в Україні більших злочинців, аніж люди в погонах
      Артем Овдієнко
      Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка
      сьогодні , 08:57 Померла Катерина Гандзюк: якою була та чому пішла з життя смілива активістка
      Євгенія Мазур
      Хто вбив Катю Гандзюк: що відомо про нападників на активістку з Херсона
      сьогодні , 19:06 Хто вбив Катю Гандзюк: що відомо про нападників на активістку з Херсона
      Євгенія Мазур
      Пологовий туризм: чому українки ідуть народжувати в США?
      сьогодні , 19:01 Пологовий туризм: чому українки ідуть народжувати в США?
      Блог Медіа
      Олегу Блохіну – 66 років. Пам’ятні голи та матчі славетного футболіста
      сьогодні , 18:03 Олегу Блохіну – 66 років. Пам’ятні голи та матчі славетного футболіста
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Японія допоможе Україні у відновленні Донбасу
       25 вересня 2014 , 23:19 1
      Куди літатиме SkyUp: назвали маршрути
       22 травня , 17:24
      КрАЗ продав на експорт тягачі з подвійними кабінами
       9 серпня , 16:20
      Папі Римському подарували двоколісний "папомобіль"
       19 вересня , 18:10
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук