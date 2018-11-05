Померла Катерина Гандзюк: Луценко розповів про хід розслідування

Розслідування Національної поліції щодо вбивства активістки Катерини Гандзюк незабаром буде завершене і справу передадуть до суду.

Про це заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко у своєму Facebook.

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Чиновник розповів, що ввечері 4 листопада провів нараду щодо справи Гандзюк.

За його словами, в ході слідства було проведено 367 допитів, 21 експертизу, перевірки на детекторі брехні "та інші процесуальні дії".

Слідство скоро буде завершене. Встановлені виконавці та організатор постануть перед судом. З метою встановлення замовника підозрюваний в організації вбивства у кінці жовтня переведений в ізолятор СБУ Києва,

– повідомив Луценко.

Окрім того, він висловив співчуття через смерть Катерини Гандзюк, і зауважив, що переживає це "як особисте горе".

"Все, що я обіцяв Каті, коли відвідував її в лікарні - буде виконано. Щирі співчуття рідним і друзям. Світла пам'ять", – додав генпрокурор.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.



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