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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Померла Катерина Гандзюк: Луценко розповів про хід розслідування

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      Луценко прокоментував смерть Катерини Гандзюк
      Луценко прокоментував смерть Катерини Гандзюк / Фото з відкритих джерел

      Розслідування Національної поліції щодо вбивства активістки Катерини Гандзюк незабаром буде завершене і справу передадуть до суду.

      Про це заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко у своєму Facebook.

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      Чиновник розповів,  що ввечері 4 листопада провів нараду щодо справи Гандзюк.

      За його словами, в ході слідства було проведено 367 допитів, 21 експертизу, перевірки на детекторі брехні "та інші процесуальні дії". 

      Слідство скоро буде завершене. Встановлені виконавці та організатор постануть перед судом. З метою встановлення замовника підозрюваний в організації вбивства у кінці жовтня переведений в ізолятор СБУ Києва,
      – повідомив Луценко.

      Окрім того, він висловив співчуття через смерть Катерини Гандзюк, і зауважив, що переживає це "як особисте горе". 

      "Все, що я обіцяв Каті, коли відвідував її в лікарні - буде виконано. Щирі співчуття рідним і друзям. Світла пам'ять", – додав генпрокурор.

       

      Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

      Напад з кислотою на Катерину Гандзюк і подальша смерть активістки: усе, що варто знати

       

       

      як реагують на смерть катерини гандзюк: хроніка подій
      Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко Розслідування Катерина Гандзюк ГПУ
      Джерело: 24 Канал
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