Умерла Екатерина Гандзюк: Луценко рассказал о ходе расследования

Расследование Национальной полиции по убийству активистки Екатерины Гандзюк вскоре будет завершено и дело передадут в суд.

Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем Facebook.

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Чиновник рассказал, что вечером 4 ноября провел совещание по делу Гандзюк.

По его словам, в ходе следствия было проведено 367 допросов, 21 экспертиза, проверки на детекторе лжи "и другие процессуальные действия".

Следствие скоро будет завершено. Установленные исполнители и организатор предстанут перед судом. С целью установления заказчика подозреваемый в организации убийства в конце октября переведен в изолятор СБУ Киева,

– сообщил Луценко.

Кроме того, он выразил соболезнования из-за смерти Екатерины Гандзюк, и отметил, что переживает это "как личное горе".

"Все, что я обещал Кате, когда посещал ее в больнице – будет выполнено. Искренние соболезнования родным и друзьям. Светлая память", – добавил генпрокурор.

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

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