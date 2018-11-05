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      Умерла Екатерина Гандзюк: Луценко рассказал о ходе расследования

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      Луценко прокомментировал смерть Екатерины Гандзюк
      Луценко прокомментировал смерть Екатерины Гандзюк / Фото из открытых источников

      Расследование Национальной полиции по убийству активистки Екатерины Гандзюк вскоре будет завершено и дело передадут в суд.

      Об этом заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в своем Facebook.

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      Чиновник рассказал, что вечером 4 ноября провел совещание по делу Гандзюк.

      По его словам, в ходе следствия было проведено 367 допросов, 21 экспертиза, проверки на детекторе лжи "и другие процессуальные действия".

      Следствие скоро будет завершено. Установленные исполнители и организатор предстанут перед судом. С целью установления заказчика подозреваемый в организации убийства в конце октября переведен в изолятор СБУ Киева,
      – сообщил Луценко.

      Кроме того, он выразил соболезнования из-за смерти Екатерины Гандзюк, и отметил, что переживает это "как личное горе".

      "Все, что я обещал Кате, когда посещал ее в больнице – будет выполнено. Искренние соболезнования родным и друзьям. Светлая память", – добавил генпрокурор.

       

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      Нападение с кислотой на Екатерину Гандзюк и последующая смерть активистки: все, что стоит знать

       

       

      КАК РЕАГИРУЮТ НА СМЕРТЬ ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК: ХРОНИКА СОБЫТИЙ​
      Теги: Новости Украины Екатерина Гандзюк Новости политики ГПУ Расследования Юрий Луценко
      Источник: 24 Канал
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