США отреагировали на смерть Гандзюк
США требуют привлечь к ответственности заказчиков убийства активистки Екатерины Гандзюк.
Об этом заявила посол США в Украине Мари Йованович в Twitter.
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"Мы в очередной раз призываем украинскую власть привлечь преступников к ответственности, включая заказчиков", – говорится в сообщении.
Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла: предварительная причина – у нее оторвался тромб.
Почему умерла Екатерина Гандзюк: смотрите видео