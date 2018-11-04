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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      США відреагували на смерть Гандзюк

      10 Читать новость на русском
      Смерть Катерини Гандзюк
      Смерть Катерини Гандзюк / nv.ua

      США вимагають притягнути до відповідальності замовників убивства активістки Катерини Гандзюк.

      Про це заявила посол США в Україні Марі Йованович у Twitter.

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      "Ми вкотре закликаємо українську владу притягнути злочинців до відповідальності, включно з замовниками", – йдеться у повідомленні.

      Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла: попередня причина – у неї відірвався тромб.

      Чому померла Катерина Гандзюк: дивіться відео

       

      Теги: Катерина Гандзюк Новини США Новини України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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