Смерть Катерини Гандзюк: яке покарання загрожує нападнику
Нападникам на херсонську активістку Катерину Гандзюк загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
Про це повідомив глава Національної поліції України Сергій Князєв.
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За його словами, всю доказову базу у справі про напад на Гандзюк скерують до суду найближчим часом.
Якщо провину затриманих буде доведено, їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення,
– зазначив глава Нацполіції.
Він також додав, що у поліції очікують, що затримані організатори нападу на Гандзюк дадуть додаткові свідчення про замовників злочину.
Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла: попередня причина – у неї відірвався тромб.
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