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      Смерть Катерини Гандзюк: яке покарання загрожує нападнику

      458 Читать новость на русском
      Катерина Гандзюк
      Катерина Гандзюк / 24 Канал

      Нападникам на херсонську активістку Катерину Гандзюк загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

      Про це повідомив глава Національної поліції України Сергій Князєв.

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      За його словами, всю доказову базу у справі про напад на Гандзюк скерують до суду найближчим часом.

      Якщо провину затриманих буде доведено, їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення,
      – зазначив глава Нацполіції.

      Він також додав, що у поліції очікують, що затримані організатори нападу на Гандзюк дадуть додаткові свідчення про замовників злочину.

       

      Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла: попередня причина – у неї відірвався тромб.

      Чому померла Катерина Гандзюк: дивіться відео

       

      СМЕРТЬ КАТЕРИНИ ГАНДЗЮК: ХРОНІКА ПОДІЙ
      Теги: Новини України Катерина Гандзюк Новини політики Поліція Сергій Князєв
      Джерело: 24 Канал
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