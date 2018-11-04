Смерть Катерини Гандзюк: яке покарання загрожує нападнику

Нападникам на херсонську активістку Катерину Гандзюк загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

Про це повідомив глава Національної поліції України Сергій Князєв.

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За його словами, всю доказову базу у справі про напад на Гандзюк скерують до суду найближчим часом.

Якщо провину затриманих буде доведено, їм загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення,

– зазначив глава Нацполіції.

Він також додав, що у поліції очікують, що затримані організатори нападу на Гандзюк дадуть додаткові свідчення про замовників злочину.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла: попередня причина – у неї відірвався тромб.



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