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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Смерть Катерини Гандзюк: у мережі пригадали символічні історичні фото, які зробила активістка

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      У мережі з'явилися яскраві фото, які зробила Катерина Гандзюк
      У мережі з'явилися яскраві фото, які зробила Катерина Гандзюк / Соцмережі

      В інтернеті опублікували фото, які померла внаслідок зухвалого нападу активістка Катерина Гандзюк зробила у буремному 2014 році. Вона на свій фотоапарат фіксувала здебільшого проукраїнські акції, які відбувалися у її рідному Херсоні. Крім того, можна стверджувати, що Катерина зробила неабиякий внесок, аби Херсон був тоді та залишався надалі українським.

      Відповідні світлини виклав журналіст Роман Карабчій.

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      Гандзюк, смерть, активістка, Херсон, Євромайдан, патріотизм
      У мережі з'явилися символічні фото, які зробила Катерина Гандзюк 

      Як зауважив він, їх було зроблено на акціях щодо повалення Леніна, єднання двох берегів Дніпра 9 березня, а також щодо встановлення прапора на честь Небесної сотні.

      Гандзюк, смерть, активістка, Херсон, Євромайдан, патріотизм
      Зокрема, у тому, що Херсон – Україна, є й заслуга Катерина Гандзюк 

      За словами журналіста, одна з фотографій потім потрапила на обкладинку річника українців Польщі "Український альманах" за 2015 рік. 

      Гандзюк, смерть, активістка, Херсон, Євромайдан, патріотизм
      Патріотичні фото Катерина Гандзюк створила у 2014 році 

      "Коли будете чути "Херсон – це Україна", знайте що в тому і її велика частка", – додав Роман Карабчій.

      Гандзюк, смерть, активістка, Херсон, Євромайдан, патріотизм
      Усі фото Гандзюк зробила у Херсоні 

      Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла: попередня причина – у неї відірвався тромб.

      Чому померла Катерина Гандзюк: дивіться відео

       

      смерть катерини гандзюк: хроніка подій
       

       

      Теги: Новини України Катерина Гандзюк Історія Євромайдан
      Джерело: 24 канал
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