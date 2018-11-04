Смерть Катерини Гандзюк: у мережі пригадали символічні історичні фото, які зробила активістка
В інтернеті опублікували фото, які померла внаслідок зухвалого нападу активістка Катерина Гандзюк зробила у буремному 2014 році. Вона на свій фотоапарат фіксувала здебільшого проукраїнські акції, які відбувалися у її рідному Херсоні. Крім того, можна стверджувати, що Катерина зробила неабиякий внесок, аби Херсон був тоді та залишався надалі українським.
Відповідні світлини виклав журналіст Роман Карабчій.
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У мережі з'явилися символічні фото, які зробила Катерина Гандзюк
Як зауважив він, їх було зроблено на акціях щодо повалення Леніна, єднання двох берегів Дніпра 9 березня, а також щодо встановлення прапора на честь Небесної сотні.
Зокрема, у тому, що Херсон – Україна, є й заслуга Катерина Гандзюк
За словами журналіста, одна з фотографій потім потрапила на обкладинку річника українців Польщі "Український альманах" за 2015 рік.
Патріотичні фото Катерина Гандзюк створила у 2014 році
"Коли будете чути "Херсон – це Україна", знайте що в тому і її велика частка", – додав Роман Карабчій.
Усі фото Гандзюк зробила у Херсоні
Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла: попередня причина – у неї відірвався тромб.
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