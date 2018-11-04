Почему по делу Катерины Гандзюк нужен суд присяжных?

Гибель Катерины Гандзюк – это трагедия, которая станет одним из символов нашего времени. Теперь это не нападение – это убийство, это высшая мера.

Убийцы действовали в составе группы, они установлены и задержаны, четверо из пяти участников убийства признались в совершении преступления, их показания подтверждены следствием.

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Это воины-добровольцы, настоящие герои войны, одному из них после тяжелого ранения в бою пришлось ампутировать ногу. Тем страшней то преступление, которое они совершили, тем тяжелей их ответственность. Свою славу и честь они запятнали убийством.

Думаю, сейчас нужен судебный процесс, как можно быстрей, и нужен пожизненный срок для убийц. Получив публичный позор на суде и получив пожизненное, которое отрезает все пути, убийцы расскажут все – и все свои истинные мотивы, и были ли заказчики у этого убийства, либо кто мог быть в нем заинтересован.

Мне кажется, в таком деле нужен суд присяжных, и максимальная скорость рассмотрения, для чего необходим качественный состав судей. Не знаю, возможно ли это в Херсонской области, но понимаю, что наиболее логичная реакция государства.

Возможно, стоит поднять вопрос о переносе суда в Киев. Здесь самые лучшие условия для охраны на период следствия, здесь наиболее укомплектованные суды, внимание общественности. Суд в Киеве позволит максимально быстро расследовать дело.

И еще. На войне люди превращаются в оружие. Очень опасное оружие. И это оружие требует внимания. Стране нужны мобилизационные проекты, которые вовлекают ветеранов в общественную жизнь, не оставляют людей наедине со своими проблемами, комплексами и постравматическим синдромом (ПТСР.) И об этом надо говорить.

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