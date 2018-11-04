Смерть Екатерины Гандзюк: в сети вспомнили символические исторические фото, которые сделала акти

В интернете опубликовали фото, которые умершая в результате дерзкого нападения активистка Екатерина Гандзюк сделала в бурном 2014 году. Она на свой фотоаппарат фиксировала в основном проукраинские акции, которые происходили в ее родном Херсоне. Кроме того, можно утверждать, что Екатерина сделала большой вклад, чтобы Херсон был тогда и оставался в дальнейшем украинским.

Соответствующие фотографии выложил журналист Роман Карабчий.

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В сети появились символические фото, которые сделала Катерина Гандзюк

Как отметил он, они были сделаны на акциях по свержению Ленина, единению двух берегов Днепра 9 марта, а также по установлению флага в честь Небесной сотни.

В частности, в том, что Херсон – Украина, есть и заслуга Екатерина Гандзюк

По словам журналиста, одна из фотографий потом попала на обложку годового издания украинцев Польши "Украинский альманах" за 2015 год.

Патриотические фото Екатерина Гандзюк создала в 2014 году

"Когда будете слышать "Херсон – это Украина", знайте что в том и ее большая доля", – добавил Роман Карабчий.

Все фото Гандзюк сделала в Херсоне

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла: предварительная причина – у нее оторвался тромб.

Почему умерла Екатерина Гандзюк: смотрите видео