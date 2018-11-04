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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Смерть Екатерины Гандзюк: в сети вспомнили символические исторические фото, которые сделала акти

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      В сети появились яркие фото, которые сделала Катерина Гандзюк
      В сети появились яркие фото, которые сделала Катерина Гандзюк / Соцсети

      В интернете опубликовали фото, которые умершая в результате дерзкого нападения активистка Екатерина Гандзюк сделала в бурном 2014 году. Она на свой фотоаппарат фиксировала в основном проукраинские акции, которые происходили в ее родном Херсоне. Кроме того, можно утверждать, что Екатерина сделала большой вклад, чтобы Херсон был тогда и оставался в дальнейшем украинским.

      Соответствующие фотографии выложил журналист Роман Карабчий.

      Читайте также: Умерла Екатерина Гандзюк: какой была и почему ушла из жизни смелая активистка

      Гандзюк, смерть, активістка, Херсон, Євромайдан, патріотизм

      В сети появились символические фото, которые сделала Катерина Гандзюк

      Как отметил он, они были сделаны на акциях по свержению Ленина, единению двух берегов Днепра 9 марта, а также по установлению флага в честь Небесной сотни.

      Гандзюк, смерть, активістка, Херсон, Євромайдан, патріотизм

      В частности, в том, что Херсон – Украина, есть и заслуга Екатерина Гандзюк

      По словам журналиста, одна из фотографий потом попала на обложку годового издания украинцев Польши "Украинский альманах" за 2015 год.

      Гандзюк, смерть, активістка, Херсон, Євромайдан, патріотизм

      Патриотические фото Екатерина Гандзюк создала в 2014 году

      "Когда будете слышать "Херсон – это Украина", знайте что в том и ее большая доля", – добавил Роман Карабчий.

      Гандзюк, смерть, активістка, Херсон, Євромайдан, патріотизм

      Все фото Гандзюк сделала в Херсоне

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла: предварительная причина – у нее оторвался тромб.

      Почему умерла Екатерина Гандзюк: смотрите видео

       

      СМЕРТЬ ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК: ХРОНИКА СОБЫТИЙ
       
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      Теги: Екатерина Гандзюк Новости Украины Евромайдан История
      Источник: 24 канал
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