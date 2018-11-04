Смерть Екатерины Гандзюк: какое наказание грозит нападавшим

Нападавшим на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Сергей Князев.

Читайте также: Смерть Екатерины Гандзюк: в сети вспомнили символические исторические фото, которые сделала активистка

По его словам, всю доказательную базу по делу о нападении на Гандзюк направят в суд в ближайшее время.

Если вина задержанных будет доказана, им грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение,

– отметил глава Нацполиции.

Он также добавил, что в полиции ожидают, что задержанные организаторы нападения на Гандзюк дадут дополнительные показания о заказчиках преступления.

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла: предварительная причина – у нее оторвался тромб.

Почему умерла Екатерина Гандзюк: смотрите видео

СМЕРТЬ ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК: ХРОНИКА СОБЫТИЙ