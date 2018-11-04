Умерла Екатерина Гандзюк: что говорят активисты и журналисты

Смерть Екатерины Гандзюк изрядно шокировала и потрясла украинское общество. Традиционно достаточно активными в сети были журналисты и общественные активисты.

Заметим, многие высказывают мнение, что Екатерину Гандзюк именно убили. Также общественные деятели и представители СМИ обращают внимание, что после этой смерти украинский политикум зашевелился, правда много кто на этом пиарится.

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Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла: предварительная причина – у нее оторвался тромб.

Кто такая Екатерина Гандзюк?

Это политический и общественный деятель, волонтер. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, исполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского головы, национальный волонтер ООН. Екатерина Гандзюк – активная участница Евромайдана в Херсоне. Активно противостояла попыткам начать в Херсоне "русскую весну". После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, занималась вынужденными переселенцами. Работая помощником по вопросам правовой защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области, организовала волонтерское движение по сбору денег для покупки обуви детям переселенцев. В течение длительного времени Катерина Гандзюк имела длительные конфликты с пророссийскими силами Херсонщины. В частности, как пишут СМИ, с такими организациями, как "Украинский выбор" Виктора Медведчука, КПУ, КОБ, Движение Экстерриториальных Общин. С 2017 года в конфликт Гандзюк с пророссийскими силами региона были втянуты правоохранители, которые откровенно поддерживали, охраняли и оказывали организационную помощь сепаратистским движениям Херсонщины. В апреле 2018 года Гандзюк также обнародовала информацию о том, что почти 200 "журналистов" с поддельными удостоверениями получили в областной полиции разрешения на владение травматическим и газовым оружием в 2014-2018 годах.

Почему умерла Екатерина Гандзюк: смотрите видео

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