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      Умерла Екатерина Гандзюк: появился комментарий советника Авакова

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      За неспособность раскрыть большинство дел нападений на активистов уже 73 организации подписали заявление, в котором требуют увольнения министра внутренних дел Арсена Авакова и Генпрокурора Юрия Луценко. Претензия заключается в том, что в 55 случаев нападений не найдены заказчики. Кроме того, одна из претензий, что нападавшие, вероятно, сотрудничают с МВД.

      Такие претензии в прямом эфире 24 канала прокомментировал советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

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      "То, что сотрудники Нацполиции или МВД сотрудничают с преступниками – это нелепость на данный исторический момент, поскольку практически вся деятельность и Нацполиции, и МВД происходит под общественным микроскопом. Скрыть подобные преступления, а тем более скрыть от 140 тысяч сотрудников Национальной полиции паршивую овцу, которая позволит себе там сотрудничество... Я не исключаю, что они и есть, но это исключения, которые не могут быть в том числе и по резонансным делам", – отметил Варченко.

      По словам советника, из 6 случаев, касающихся покушений на убийства и убийства, которые были квалифицированы по статье 115 Уголовного кодекса, раскрыты практически все 6.

      Начиная с убийства Ноздровськой и заканчивая вчерашней смертью в больнице Гандзюк. Раскрыты – то есть исполнители, организаторы. Да, есть проблема с заказчиками. Она в значительной мере лежит в плоскости сегодняшнего Уголовно-процессуального кодекса... Я, конечно, категорически против того, чтобы мы возвращались в тоталитарный режим, когда можно было силой выбивать признание.
      – заявил советник министра внутренних дел.

      На вопрос гостя студии, главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина – в скольких делах есть заказчик – советник ответил, повторив текст.

      "На сегодня заказчики имеют возможность избегать ответственности за совершенные преступления. К заказчику следы ведут в показаниях организаторов и исполнителей. Организаторы и исполнители, надеясь на то, что Уголовно-процессуальный кодекс даст им возможность избежать ответственности или смягчить ответственность, хранят некую собачью верность своим заказчикам и не разоблачают их. На сегодня инструментария полноценного стопроцентного, связанного с насилием, как это делается в тоталитарных государствах, в украинской правоохранительной системе, к счастью, нет. Мы так же ограничены уголовно-процессуальным кодексом в том, чтобы проводить все комплексы тех мероприятий, которые позволяют нам выйти на заказчиков", – добавил Варченко.

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      Теги: Новости политики Жертвы Юрий Луценко ГПУ Министерство внутренних дел Арсен Аваков Сергей Стерненко Покушение на активиста Михайлика Ирина Ноздровская Убийство Виталия Олешко "Сармата" Екатерина Гандзюк Криминальные новости Новости Украины Нападение на Дмитрия Вербича Расследования
      Источник: 24 канал
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