Умерла Екатерина Гандзюк: появился комментарий советника Авакова

За неспособность раскрыть большинство дел нападений на активистов уже 73 организации подписали заявление, в котором требуют увольнения министра внутренних дел Арсена Авакова и Генпрокурора Юрия Луценко. Претензия заключается в том, что в 55 случаев нападений не найдены заказчики. Кроме того, одна из претензий, что нападавшие, вероятно, сотрудничают с МВД.

Такие претензии в прямом эфире 24 канала прокомментировал советник министра внутренних дел Украины Иван Варченко.

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"То, что сотрудники Нацполиции или МВД сотрудничают с преступниками – это нелепость на данный исторический момент, поскольку практически вся деятельность и Нацполиции, и МВД происходит под общественным микроскопом. Скрыть подобные преступления, а тем более скрыть от 140 тысяч сотрудников Национальной полиции паршивую овцу, которая позволит себе там сотрудничество... Я не исключаю, что они и есть, но это исключения, которые не могут быть в том числе и по резонансным делам", – отметил Варченко.

По словам советника, из 6 случаев, касающихся покушений на убийства и убийства, которые были квалифицированы по статье 115 Уголовного кодекса, раскрыты практически все 6.

Начиная с убийства Ноздровськой и заканчивая вчерашней смертью в больнице Гандзюк. Раскрыты – то есть исполнители, организаторы. Да, есть проблема с заказчиками. Она в значительной мере лежит в плоскости сегодняшнего Уголовно-процессуального кодекса... Я, конечно, категорически против того, чтобы мы возвращались в тоталитарный режим, когда можно было силой выбивать признание.

– заявил советник министра внутренних дел.

На вопрос гостя студии, главы Центра противодействия коррупции Виталия Шабунина – в скольких делах есть заказчик – советник ответил, повторив текст.

"На сегодня заказчики имеют возможность избегать ответственности за совершенные преступления. К заказчику следы ведут в показаниях организаторов и исполнителей. Организаторы и исполнители, надеясь на то, что Уголовно-процессуальный кодекс даст им возможность избежать ответственности или смягчить ответственность, хранят некую собачью верность своим заказчикам и не разоблачают их. На сегодня инструментария полноценного стопроцентного, связанного с насилием, как это делается в тоталитарных государствах, в украинской правоохранительной системе, к счастью, нет. Мы так же ограничены уголовно-процессуальным кодексом в том, чтобы проводить все комплексы тех мероприятий, которые позволяют нам выйти на заказчиков", – добавил Варченко.

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.