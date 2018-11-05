"Це профанація": у ВР хочуть створити "ручну" комісію з розслідування нападів на активістів

Представники фракцій БПП та "Народний фронт" у Верховній Раді намагаються створити контрольовану тимчасову слідчу комісію. Її метою має стати нібито розслідування нападів на громадських активістів.

Про це активісти повідомили у мережі.

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Вони зазначають, що народного депутата Мустафу Найєма до цієї комісії не включили через "конфлікт інтересів". Натомість більшість у так званій комісії можуть отримати саме депутати від БПП та "Народного фронту".

Очолити ТСК (тимчасову слідчу комісію 24 канал) може Ірина Геращенко. За нашою інформацією, в останню хвилину в ТСК не потрапив нардеп від БПП Паламарчук. Його помічник – Ігор Павловський, кличка "Собака", передавав гроші за вбивство Каті керівнику групи виконавців – Торбіну,

– мовиться у повідомленні.

Активісти називають таку ініціативу "профанацією" та наголошують, що створення цієї групи неприпустиме.

"НФ та БПП мають контроль над всім силовим блоком і тепер ще хочуть отримати контроль над парламентською комісією, що має контролювати роботу цих органів!" – пишуть вони.

Так, активістивимагають виключення з комісії Геращенка й включення у склад комісії Найєма та інших депутатів, до яких у громадських активістів та правозахисників є довіра.

Створення тимчасової слідчої комісії прокоментував юрист антикорупційної групи "Реанімаційний пакет реформ" Олександр Лємєнов у Facebook.

Він наголосив, що влада вигадала наявність конфлікту інтересів, через який народного депутата Мустафу Найєма не допустили до складу комісії.

Хочуть створити абсолютно підконтрольну тимчасову слідчу комісію у Верховній Раді, що аналізуватиме результати розслідувань стосовно нападів на представників громадського сектору. Мустафа Найєм залишився поза межами ТСК, видумали "конфлікт інтересів". З наших партнерів в Раді залишили лише Олену Сотник, Ігоря Луценко, Ганну Гопко,

– зазначив Лємєнов.

Олександр Лємєнов звертає увагу на те, що влада всіма силами намагається контролювати безпекові питання. До комісії планують допустити окрім членів БПП, представників "Народного Фронту" і "Опозиційного блоку".

Нагадаємо, у понеділок, 5 листопада, на засідання погоджувальної ради парламенту прийшли активісти із вимогою знайти замовників вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Окрім того, вони вимагають розслідувати справи щодо замовників ще 55-ти нападів на громадських активістів, які відбулися з початку 2017 року.

Що відомо про напад на Катерину Гандзюк?31 липня у Херсоні невідомий облив її сірчаною кислотою. У підсумку жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. 22 серпня голова Нацполіції Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.

Хто така Катерина Гандзюк?Це політична та громадська діячка, волонтерка. Була депутаткою Херсонської обласної ради V скликання та Херсонської міської ради VI скликання, виконувала обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, радниця херсонського міського голови, національна волонтерка ООН.



Катерина Гандзюк – активна учасниця Євромайдану в Херсоні. Активно протистояла спробам розпочати у Херсоні "руську весну". Після анексії Криму та початку війни на Донбасі, опікувалася вимушеними переселенцями. Працюючи помічником із питань правового захисту Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Херсонській області, започаткувала волонтерський рух зі збору грошей для придбання взуття дітям переселенців.



Протягом тривалого часу Катерина Гандзюк мала тривалі конфлікти із проросійськими силами Херсонщини. Зокрема, як пишуть ЗМІ, із такими організаціями, як "Український вибір" Віктора Медведчука, КПУ, КОБ, Рух Екстериторіальних Громад. З 2017 року в конфлікт Гандзюк з проросійськими силами регіону було втягнуто правоохоронців, які відверто підтримували, охороняли та надавали організаційну допомогу сепаратистським рухам Херсонщини. У квітні 2018 року Гандзюк також оприлюднила інформацію про те, що майже 200 "журналістів" з підробними посвідченнями отримали в обласній поліції дозволи на володіння травматичною та газовою зброєю у 2014-2018 роках.

Напад із кислотою на Катерину Гандзюк і її подальша смерть: усе, що слід знати