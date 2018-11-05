Повідомили офіційну причину смерті Катерини Гандзюк
У мережі оприлюднили офіційну причину смерті активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.
Офіційна причина смерті: поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини.
Новина доповнюється
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня , 09:33
У Києві масово евакуювали людей з трьох центральних вокзалів: що сталося1 листопада , 22:37
Куди літатиме SkyUp: назвали маршрути22 травня , 17:24
Kia показала новий ProCeed29 серпня , 11:23
Позашляховий автобус Torsus рятує поранених на сході країни29 серпня , 12:50