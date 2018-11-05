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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      Повідомили офіційну причину смерті Катерини Гандзюк

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      Повідомили офіційну причину смерті Катерини Гандзюк

      У мережі оприлюднили офіційну причину смерті активістки та радниці мера Херсона Катерини Гандзюк.

      Офіційна причина смерті: поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини.

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      Теги: Новини України
      Джерело: 24 канал
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