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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Сообщили официальную причину смерти Екатерины Гандзюк

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      Сообщили официальную причину смерти Екатерины Гандзюк

      В сети обнародовали официальную причину смерти активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.

      Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества.

      Новость дополняется

      Теги: Екатерина Гандзюк Новости Украины
      Источник: 24 канал
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