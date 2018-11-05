Сообщили официальную причину смерти Екатерины Гандзюк
В сети обнародовали официальную причину смерти активистки и советника мэра Херсона Екатерины Гандзюк.
Официальная причина смерти: полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества.
Новость дополняется
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине12 октября , 13:25
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы4 октября , 10:02
На Закарпатье из-за снегопада перекрывают дороги4 января 2017 , 12:36
Прогноз погоды на 23 июля: жара отступает23 июля 2017 , 06:30
В Европе вводят новые экостандарты для авто – некоторые модели становятся "проходными"16 августа , 08:45
Осторожно, листопад: как ездить по опавшим листьям27 сентября , 09:51