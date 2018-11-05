Убийство Екатерины Гандзюк: комментарий вероятного посредника между заказчиками и организаторами

Игорь Павловский, который является помощником нардепа от БПП Николая Паламарчука и которого активисты называют, как минимум, посредником между заказчиками и организаторами убийства Екатерины Гандзюк, убеждает, что сейчас находится в больнице. По его словам, он умершую активистку даже и не знал.

В эфире 24 канала активист Максим Кицюк заявил, что посредником между организатором и исполнителями убийства Екатерины Гандзюк является помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука – Игорь Павловский. Также эту информацию подтвердили журналисты Оксана Денисова и Татьяна Миколаенко.

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По их данным, Павловский был посредником между организатором и заказчиком убийства Гандзюк – в частности, он передавал деньги "за работу" подозреваемому в преступлении Сергею Торбина.

Впоследствии в эфире одного из украинских телеканалов Павловский дал комментарий по этому поводу. Расшифровку его слов опубликовала журналистка Наталья Двали на своей странице в Facebook.

Я только что об этом узнал. Заявляю прямо, что к ситуации с Гандзюк не имею вообще никакого отношения. Даже не были с ней никогда знакомы. Торбина знаю как народного героя Украины, который там обвиняется или как это... Дважды участвовал с ним в поддержке детских спортивных мероприятий. Знаю его как народного героя Украины. Работает с нами в одном здании: мы – на первом этаже, он – на втором. Он часто приходил, обращался, ну они обращения писали с активистами, все помогали им на фронт. На фронт их батальона,

– отметил политик.

Также он утверждает, что никаких денег ему не передавал и даже готов в связи с этим пройти проверку на полиграфе, несмотря на "свою гипертоническую олезнью и перенесенный инсульт".

"Да, мы им помогали. Покупали там, ну такое, – лекарства, продукты питания, ну, помогали: солярку, там, покупали им на фронт. И передавали это, в частности, через Торбина, и не только через него, но и через его заместителя", – добавил Павловский.

По его словам, такие обвинения его изрядно шокировали, поэтому он готов подать на журналистов в суд.

Кроме того, помощник нардепа отметил, что его правоохранители допрашивали в качестве свидетеля.

"Сейчас я нахожусь в Украине. В больнице с гипертоническим кризом. Очень я расстроился. Это все увидел, и попал в больницу. В общем не планирую куда-то уезжать из Украины. Я вообще являюсь официальным помощником и работаю постоянно в Украине у Николая Петровича (Паламарчука – 24 канал ", – констатировал политик.

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества.

Кто такой Игорь Павловский? Это помощник нардепа от БПП Николая Паламарчука. Согласно открытой информации, является заместителем общественного формирования по охране общественного порядка "Черный туман". Организация была создана весной 2018 года в Новой Каховке: в нее входят бывшие бойцы добробатов, участники боевых действий. По информации издания Newsroom, другие местные ветеранские группировки обвиняют "Черный туман" в "крышевании" интересов Паламарчука.





Кто такой Николай Паламарчук? Это народный депутат от БПП, бывший работник органов внутренних дел, генерал полиции. Считается "смотрящим" президента Порошенко в Херсонской области, неоднократно местная община его обвиняла в коррупции и рейдерстве сельхозпредприятий.





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