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      Чи вплинуть звинувачення депутата від БПП у вбивстві Гандзюк на рейтинги Порошенка

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      Паламарчука звинуватили в причетності до нападу на Гандзюк
      Паламарчука звинуватили в причетності до нападу на Гандзюк / Громадське

      Причетність депутата від БПП Паламарчука до нападу і загибелі активістки Катерини Гандзюк повинно встановити слідство. На рейтинги Порошенка це не надто вплине. Хоча загалом збільшить рівень недовіри до всіх політиків.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Петро Олещук.

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      За його словами, версія щодо причетності Паламарчука не виглядає необґрунтованою. Депутат від БПП має тісний зв'язок з правоохоронними органами Херсонської області, куди ведуть кінці справи нападу і загибелі Катерини Гандзюк. На думку Олещука, цю версію просуватимуть у ЗМІ. Паламарчук може стати для Порошенка свого роду Литвином – політиком, через можливу причетність якого до вбивства журналіста Гонгадзе впали рейтинги тодішнього президента Кучми.

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      Втім, наголошує експерт, скандалів навколо Порошенка і так багато. До того ж, у цьому скандалі фігурує не сам Порошенко. Ситуація битиме більше по генпрокурору Луценку і міністру внутрішніх справ Авакову. Це компетенція правоохоронних органів. Луценко виконуватиме функцію буфера.

      До більшості представників БПП можна висунути якісь претензії. Від Гончаренка – до Розенблата. Політтехнологи обрали таку схему, як відповідь на скандали: проблеми є, але головне, що Порошенко захищає нас від Росії, забезпечує євроінтеграцію. А всі нападки  то за ними прямо або опосередковано стоять агенти Росії. Тому додатковий скандал мало що змінить. Рейтинг Порошенка невисокий, але він зберігає електоральне ядро. Суттєве погіршення рейтингу Порошенка можливе, приміром, якщо він би особисто впливав на напад на Катерину Гандзюк,
      – наголосив Петро Олещук.

      Водночас політолог підкреслює: скандалів в Україні дуже багато, і в суспільства на них виробився імунітет. Компромат уже не спрацьовує.

      Єдине, на що впливає компромат, – на зростання недовіри до всіх політиків, загалом негативне ставлення до правлячої еліти. Поява так званих нових облич, зростання рейтингів коміків, співаків – реакція суспільства на самодискредитацію політичної еліти. У тому числі, через постійну війну компроматів,
      – зауважив Олещук.

      Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Після кількох місяців боротьби лікарів за її життя, Катерина все ж померла...

      22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини.

      Хто такий Микола Паламарчук?Це народний депутат від БПП, колишній працівник органів внутрішніх справ, генерал поліції. Вважається "смотрящим" президента Порошенка у Херсонській області, неодноразово місцева громада його звинувачувала у корупції та рейдерстві сільгосппідприємств.

      Що відомо про смерть Катерини Гандзюк: дивіться відео

       

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Новини України Юрій Луценко Катерина Гандзюк Олексій Порошенко Блок Петра Порошенка
      Джерело: 24 канал
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