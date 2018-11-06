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      У комісію стосовно нападів на активістів хотіли включити ймовірного причетного до справи Гандзюк

      328 Читать новость на русском
      Микола Паламарчук
      Микола Паламарчук / Радіо Свобода

      Помічника нардепа від БПП Ігоря Павловського активісти вважають причетним до вбивства активістки Катерини Гандзюк. Його шефа – парламентаря Миколу Паламарчука – напередодні хотіли включити до складу тимчасової слідчої комісії з розслідувань нападів на активістів.

      Про це повідомив нардеп Мустафа Найєм.

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      За словами активістів, саме Павловський передавав гроші від замовника виконавцям.

      "Ми чітко вказуємо на пана Ігоря Павловського, який має в кримінальних колах прізвисько "Собака", який вже неодноразово світився в комунікації з людьми, які є виконавцями цього вбивства. І який по факту є зв'язковою особою з депутатом Паламарчуком, який є "смотрящім" за всім, що відбувається під егідою Міністерства внутршніх справ у Херсонській області", – сказав громадський активіст Максим Кицюк.

      Тим часом, нардеп Паламарчук поквапився запевнити, що до справи не причетний і готовий навіть судитися за звинувачення у його бік. Однак, зараз перебуває на лікуванні після операції.

      Беріть цього помічника! Беріть його, заарештовуйте, затримуйте! Які проблеми? Ніхто його не допитує, не затримує. Хтось там сказав, що він причетний, а ще й я причетний. Я яким боком? Тим більше, що я зробив... я коли це дізнався, я свого помічника виключив з помічників, щоб не говорили про якийсь тиск,
      – прокоментував нардеп від БПП Паламарчук.

      Хто такий Микола Паламарчук?Це народний депутат від БПП, колишній працівник органів внутрішніх справ, генерал поліції. Вважається "смотрящим" президента Порошенка у Херсонській області, неодноразово місцева громада його звинувачувала у корупції та рейдерстві сільгосппідприємств.

      Павловський, Паламарчук, вбивство, злочин, кримінал, Херсон

      Сам Мустафа Найєм до складу комісії не потрапив. А все через надуманий конфлікт інтересів. Мовляв, він – брат захисника Гандзюк Масі Найєма. Хоча насправді той її адвокатом не був.

      Тож тепер активісти заявляють про недовіру до Тимчасової слідчої комісії і вимагають таки внести в її склад Найєма та ще декілька опозиційних депутатів, аби справу все ж довели до кінця. 

      Відео: коментар Миколи Паламарчука

      Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загаломправоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини.

      Відео: що відомо про смерть Катерини Гандзюк

       

      Теги: Новини України Верховна Рада Катерина Гандзюк Блок Петра Порошенка
      Джерело: 24 канал
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