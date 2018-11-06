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      КАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФИ НА ГАЗ САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Померла Катерина Гандзюк: де і коли відбудеться похорон

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      Похорони Катерини Гандзюк: де і коли похоронять активістку
      Похорони Катерини Гандзюк: де і коли похоронять активістку / Фото з відкритих джерел

      Активістку і радницю мера Херсона Катерину Гандзюк, яка після нападу з кислотою померла вранці 4 листопада в одній з лікарень Києва, поховають 7 листопада.

      Про це повідомили активісти у Facebook-спільноті "Хто замовив Катю Гандзюк".

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      Прощання з Катьою відбудеться в Херсоні в середу, 07 листопада 2018 року о 14:00,
      – йдеться у повідомленні.

      Також, активісти поообіцяли згодом оприлюднити бульш детальну інформацію.

      31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

      Хто така Катерина Гандзюк?Це політична та громадська діячка, волонтерка. Була депутаткою Херсонської обласної ради V скликання та Херсонської міської ради VI скликання, виконувала обов’язки керуючого справами виконавчого комітету Херсонської міської ради, радниця херсонського міського голови, національна волонтерка ООН.

      Катерина Гандзюк – активна учасниця Євромайдану в Херсоні. Активно протистояла спробам розпочати у Херсоні "руську весну". Після анексії Криму та початку війни на Донбасі, опікувалася вимушеними переселенцями. Працюючи помічником із питань правового захисту Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Херсонській області, започаткувала волонтерський рух зі збору грошей для придбання взуття дітям переселенців.

      Протягом тривалого часу Катерина Гандзюк мала тривалі конфлікти із проросійськими силами Херсонщини. Зокрема, як пишуть ЗМІ, із такими організаціями, як "Український вибір" Віктора Медведчука, КПУ, КОБ, Рух Екстериторіальних Громад. З 2017 року в конфлікт Гандзюк з проросійськими силами регіону було втягнуто правоохоронців, які відверто підтримували, охороняли та надавали організаційну допомогу сепаратистським рухам Херсонщини. У квітні 2018 року Гандзюк також оприлюднила інформацію про те, що майже 200 "журналістів" з підробними посвідченнями отримали в обласній поліції дозволи на володіння травматичною та газовою зброєю у 2014-2018 роках.  

      Напад із кислотою на Катерину Гандзюк і її подальша смерть: усе, що слід знати

       

      Теги: Новини України Новини політики Катерина Гандзюк Втрати Новини Херсона
      Джерело: 24 Канал
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