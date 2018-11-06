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      Умерла Екатерина Гандзюк: где и когда состоятся похороны

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      Похороны Екатерины Гандзюк: где и когда похоронят активистку
      Похороны Екатерины Гандзюк: где и когда похоронят активистку / Фото из открытых источников

      Активистку и советника мэра Херсона Екатерину Гандзюк, которая после нападения с кислотой умерла утром 4 ноября в одной из больниц Киева, похоронят 7 ноября.

      Об этом сообщили активисты в Facebook-сообществе "Кто заказал Катю Гандзюк".

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      Прощание с Катей состоится в Херсоне в среду, 07 ноября 2018 года в 14:00,
      – говорится в сообщении.

      Также, активисты пообещали впоследствии обнародовать более подробную информацию.

      31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      Кто такая Екатерина Гандзюк?
      Это политический и общественный деятель, волонтер. Была депутатом Херсонского областного совета V созыва и Херсонского городского совета VI созыва, исполняла обязанности управляющего делами исполнительного комитета Херсонского городского совета, советник херсонского городского головы, национальный волонтер ООН.
      Екатерина Гандзюк – активная участница Евромайдана в Херсоне. Активно противостояла попыткам начать в Херсоне "русскую весну". После аннексии Крыма и начала войны на Донбассе, занималась вынужденными переселенцами. Работая помощником по вопросам правовой защиты Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Херсонской области, организовала волонтерское движение по сбору денег для покупки обуви детям переселенцев.
      В течение длительного времени Катерина Гандзюк имела длительные конфликты с пророссийскими силами Херсонщины. В частности, как пишут СМИ, с такими организациями, как "Украинский выбор" Виктора Медведчука, КПУ, КОБ, Движение Экстерриториальных Общин. С 2017 года в конфликт Гандзюк с пророссийскими силами региона были втянуты правоохранители, которые откровенно поддерживали, охраняли и оказывали организационную помощь сепаратистским движениям Херсонщины. В апреле 2018 года Гандзюк также обнародовала информацию о том, что почти 200 "журналистов" с поддельными удостоверениями получили в областной полиции разрешения на владение травматическим и газовым оружием в 2014-2018 годах.

      Нападение с кислотой на Екатерину Гандзюк и ее последующая смерть: все, что следует знать

       

      Теги: Новости Украины Новости Херсона Потери Екатерина Гандзюк Новости политики
      Источник: 24 канал
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