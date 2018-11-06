До ситуації з нападом на Катерину Гандзюк не маю жодного відношення, – Микола Паламарчук
Народний депутат фракції Партії "Блок Петра Порошенка" Микола Паламарчук заявив, що не має жодного відношення до нападу на громадську активістку Катерину Гандзюк.
Про це повідомило видання "Солідарність".
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Чи мав я відносини з Катериною Гандзюк? Ні не мав. Чи були у нас конфлікти? Ні, не було. Чи був у мене мотив бажати їй зла? Звісно, ні. Чи засуджую я цей злочин? Авжеж! І точно не маю до нього жодного відношення,
– заявив Микола Паламарчук.
Депутат всі звинувачення на свою адресу назвав "маячнею".
"Написали нісенітницю про те, ніби я є "смотрящим" за Херсонською областю. Повна маячня!", – заявив Паламарчук.
У коментарі виданню УНІАН Микола Паламарчук наголосив, що у нього не було ні мотиву, ні підстав.
"Не знав я її. Вона мене не критикувала, не знала мене" – повідомив Паламарчук.
Депутат заявив, що готовий судитися з журналістами, які подали про нього таку інформацію.
Він також повідомив, що нещодавно переніс операцію і перебуває на лікуванні.
Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини.
Хто такий Микола Паламарчук?Це народний депутат від БПП, колишній працівник органів внутрішніх справ, генерал поліції. Вважається "смотрящим" президента Порошенка у Херсонській області, неодноразово місцева громада його звинувачувала у корупції та рейдерстві сільгосппідприємств.
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