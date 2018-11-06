К ситуации с нападением на Екатерину Гандзюк не имею никакого отношения, – Николай Паламарчук
Народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Николай Паламарчук заявил, что не имеет никакого отношения к нападению на общественную активистку Екатерину Гандзюк.
Об этом сообщило издание "Солидарность".
Читайте также: Убийство Екатерины Гандзюк: комментарий вероятного посредника между заказчиками и организаторами
Имел ли я отношения с Екатериной Гандзюк? Нет не имел. Были ли у нас конфликты? Нет, не было. Был ли у меня мотив желать ей зла? Конечно, нет. Осуждаю ли я это преступление? Конечно! И точно не имею к нему никакого отношения,
– заявил Николай Паламарчук.
Депутат все обвинения в свой адрес назвал "бредом".
"Написали чушь о том, что я "смотрящий" Херсонской области. Полный бред!", – заявил Паламарчук.
В комментарии изданию УНИАН Николай Паламарчук отметил, что у него не было ни мотива, ни оснований.
"Не знал я ее. Она меня не критиковала, и не знала меня", – сообщил Паламарчук.
Депутат заявил, что готов судиться с журналистами, написавшими о нем такую информацию.
Он также сообщил, что недавно перенес операцию и находится на лечении.
Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советница мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества.
Кто такой Николай Паламарчук?Это народный депутат от БПП, бывший работник органов внутренних дел, генерал полиции. Считается "смотрящим" президента Порошенко в Херсонской области, неоднократно местная община его обвиняла в коррупции и рейдерстве сельхозпредприятий.
Что известно о смерти Екатерины Гандзюк: смотрите видео
СМЕРТЬ ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК РЕЗУЛЬТАТЕ НАПАДЕНИЯ НА НЕЕ С КИСЛОТОЙ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ