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      ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК ТАРИФЫ НА ГАЗ САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      К ситуации с нападением на Екатерину Гандзюк не имею никакого отношения, – Николай Паламарчук

      27 Читати новину українською
      Николай Паламарчук
      Николай Паламарчук / solydarnist

      Народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Николай Паламарчук заявил, что не имеет никакого отношения к нападению на общественную активистку Екатерину Гандзюк.

      Об этом сообщило издание "Солидарность".

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      Имел ли я отношения с Екатериной Гандзюк? Нет не имел. Были ли у нас конфликты? Нет, не было. Был ли у меня мотив желать ей зла? Конечно, нет. Осуждаю ли я это преступление? Конечно! И точно не имею к нему никакого отношения,
      – заявил Николай Паламарчук.

      Депутат все обвинения в свой адрес назвал "бредом".

      "Написали чушь о том, что я "смотрящий" Херсонской области. Полный бред!", – заявил Паламарчук.

      В комментарии изданию УНИАН Николай Паламарчук отметил, что у него не было ни мотива, ни оснований.

      "Не знал я ее. Она меня не критиковала, и не знала меня", – сообщил Паламарчук.

      Депутат заявил, что готов судиться с журналистами, написавшими о нем такую ​​информацию.

      Он также сообщил, что недавно перенес операцию и находится на лечении.

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советница мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества.

      Кто такой Николай Паламарчук?Это народный депутат от БПП, бывший работник органов внутренних дел, генерал полиции. Считается "смотрящим" президента Порошенко в Херсонской области, неоднократно местная община его обвиняла в коррупции и рейдерстве сельхозпредприятий.

      Павловський, Паламарчук, вбивство, злочин, кримінал, Херсон

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      Теги: Блок Петра Порошенко Екатерина Гандзюк Новости политики
      Источник: 24 Канал
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