К ситуации с нападением на Екатерину Гандзюк не имею никакого отношения, – Николай Паламарчук

Народный депутат фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Николай Паламарчук заявил, что не имеет никакого отношения к нападению на общественную активистку Екатерину Гандзюк.

Об этом сообщило издание "Солидарность".

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Имел ли я отношения с Екатериной Гандзюк? Нет не имел. Были ли у нас конфликты? Нет, не было. Был ли у меня мотив желать ей зла? Конечно, нет. Осуждаю ли я это преступление? Конечно! И точно не имею к нему никакого отношения,

– заявил Николай Паламарчук.

Депутат все обвинения в свой адрес назвал "бредом".

"Написали чушь о том, что я "смотрящий" Херсонской области. Полный бред!", – заявил Паламарчук.

В комментарии изданию УНИАН Николай Паламарчук отметил, что у него не было ни мотива, ни оснований.

"Не знал я ее. Она меня не критиковала, и не знала меня", – сообщил Паламарчук.

Депутат заявил, что готов судиться с журналистами, написавшими о нем такую ​​информацию.

Он также сообщил, что недавно перенес операцию и находится на лечении.

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советница мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества.

Кто такой Николай Паламарчук?Это народный депутат от БПП, бывший работник органов внутренних дел, генерал полиции. Считается "смотрящим" президента Порошенко в Херсонской области, неоднократно местная община его обвиняла в коррупции и рейдерстве сельхозпредприятий.





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