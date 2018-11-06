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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Рада підтримала створення слідчого комітету у справі Гандзюк, проти якого виступив Луценко

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      Депутати проголосували за створення ТСК у справі Гандзюк
      Депутати проголосували за створення ТСК у справі Гандзюк / 5.ua

      Верховна Рада України підтримала створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування нападу на заступницю міськголови Херсона Катерину Гандзюк та інших активістів.

      За створення комісії проголосували 259 народних депутатів із 226 необхідних.

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      Головою новоствореної слідчої комісії стане позафракційний народний депутат Борислав Береза, а заступником голови – нардеп від фракції Блок Петра Порошенка Сергій Алєксєєв. До неї увійдуть 18 нардепів.

      Серед ініціаторів законопроекту Олена Сотник, Мустафа Найєм, Альона Шкрум, Ірина Геращенко та інші.

      Зазначимо, що перед голосуванням Юрій Луценко заявив, не розуміє для чого створювати тимчасову слідчу комісію, до оголошення результатів слідства. І назвав це "боротьбою за владу".

      Термін діяльності тимчасової групи та термін звітування – три місяці з моменту утворення.

      Нагадаємо, 6 листопада генпрокурор Юрій Луценко вирішив подати у відставку після смерті активістки Катерини Гандзюк, мотивуючи це тим, що "не хоче триматись за крісло".

      Відео: провали Юрія Луценка на посаді генпрокурора

       

       

       

      Що таке ТСК?Тимчасово слідча комісія, яка буде займатися перевіркою відомостей та з'ясування стану розслідування щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Головою ТСК обрали народного депутата Борислава Березу (позафракційний), а заступником – народного депутата Сергія Алєксєєва (БПП).

      До основних завдань Тимчасової слідчої комісії належить проведення перевірки інформації щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів, ходу розслідування правоохоронними органами цих нападів, а також ініціювання питання про притягнення винних осіб до відповідальності.

      Термін діяльності Тимчасової слідчої комісії та термін подання нею звіту про виконану роботу на розгляд Верховної Ради України – три місяці з дня її утворення.

       
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Катерина Гандзюк Юрій Луценко
      Джерело: 24 Канал
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