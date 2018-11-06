"Брехня і піар": Найєм розкритикував заяву Луценка про відставку

Народний депутат Мустафа Найєм заявив, що заява генерального прокурора України Юрія Луценка про відставку, яку він зробив після смерті Катерини Гандзюк, є брехливою і піаром перед виборами. Політик також додав, що вимоги про створення незалежної і збалансованої тимчасової слідчої комісії у справах нападів на активістів були висунуті ще кілька тижнів тому, коли Гандзюк була жива.

Про це Найєм заявив під час під час виступу у Верховній Раді.

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"Я хочу сказати, що ми ініціювали створення цієї ТСК 2 тижні тому. На той момент Катерина Гандзюк була ще жива. І ми тоді вимагали створення ТСК не тільки по ній, а по 150 інших активістах та журналістах, яких побили за останні роки. Жодна фракція на той момент не відреагувала. Фракції, які контролюють силові, правоохоронні органи, БПП і "Народний фронт" не відреагували. Тільки тоді коли Катерина померла почалися ті істерики", – заявив Найєм.

Нардеп наголосив, що Луценко оголосив про відставку, аби зняти з себе відповідальність за останні події.

Генеральний прокурор, який зараз тікає, тікає не тому що він не хоче працювати, а тому що він іде на вибори. Тому що він не хоче брати на себе цю відповідальність. І так, коли він каже, що або він або ми, то краще ми. Краще ми будемо розслідувати ці справи і доводити та показувати, хто конкретно винний і хто кого замовив,

– сказав він.

Також, Найєм звинуватив Луценка та главу МВС Арсена Авакова у тому, що вони "дозволяють існувати в країні маленьким кишеньковим арміям Кернеса і Труханова, які б'ють людей".

"Це брехлива заява, це не заява. Ви знаєте, яка процедура походу у відставку - треба подати документ і має подати Президент. А це був піар. Якщо комісія ТСК буде створена і Луценко дійсно піде у відставку, значить ми на правильному шляху", – додав Найєм.

Він наголосив, що ця комісія має показати, чи дійсно розслідують вбивства і побиття активістів, чи це імітація.

Нагадаємо, 6 листопада генпрокурор Юрій Луценко вирішив подати у відставку після смерті активістки Катерини Гандзюк, мотивуючи це тим, що "не хоче триматись за крісло".

Що таке ТСК? Тимчасово слідча комісія, яка буде займатися перевіркою відомостей та з'ясування стану розслідування щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів. Головою ТСК обрали народного депутата Борислава Березу (позафракційний), а заступником – народного депутата Сергія Алєксєєва (БПП).



До основних завдань Тимчасової слідчої комісії належить проведення перевірки інформації щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів, ходу розслідування правоохоронними органами цих нападів, а також ініціювання питання про притягнення винних осіб до відповідальності.



Термін діяльності Тимчасової слідчої комісії та термін подання нею звіту про виконану роботу на розгляд Верховної Ради України – три місяці з дня її утворення.

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