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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      Є кілька причин, чому Луценко залишиться на посаді генпрокурора, – експерт

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      Луценко оголосив про відставку
      Луценко оголосив про відставку / Фото з відкритих джерел

      Заява про звільнення може бути маневром генпрокурора Луценка – хочете крові, отримайте. Питання, чи проголосує парламент за відставку. Гра ще й у тому, чи подасть у відставку міністр внутрішніх справ Аваков.

      Про це 24 каналу розповів політичний експерт Андрій Вігірінський.

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      По-перше, за словами експерта, Аваков навряд чи подасть у відставку. До того ж, є сумніви, що Верховна Рада проголосує за звільнення Луценка. І тоді генпрокурор скаже, що змушений і далі працювати на цій посаді. Парламент йому довіряє. По-друге, вважає Вігірінський, скандал не настільки резонансний, щоб загрожувати репутації Луценка.

      Якби були беззаперечні докази причетності до замовлення нападу на Катерину Гандзюк когосьі з БПП, і ГПУ намагалася приховати цей факт, то це був би скандал. На даний момент усі фігуранти, крім замовника, встановлені. Тому розслідування певною мірою ефективне. Не так, як із загибеллю Павла Шеремета,
      – зауважив Вігірінський.

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      По-третє, говорить політолог, спочатку треба, щоб Порошенко вніс подання в парламент. Але поки складно казати, чи готовий президент пожертвувати політичною фігурою, щоб зняти напруження в суспільстві. Зміна генпрокурора не вплине на перебіг розслідування і встановлення замовника.

      Луценко заслуговує на те, щоб припинити виконувати обов’язки генпрокурора. Але, за великим рахунком, злочин розкритий. Подати у відставку не означає автоматичне звільнення. Якщо Порошенко хоче, щоб його кампанія пройшла чітко і без закидів, що його команда порушує закон, то Луценко залишиться. Інакше до виборів він половину команди розгубить. Порошенку простіше натиснути на СБУ і встановити замовника,
      – наголосив Андрій Вігірінський.

      Крім того, на думку політолога, це може бути черговим блефом Луценка. Генпрокурор уже не дотримався свого слова, коли не пішов посади через два роки, як обіцяв під час призначення в 2016 році.

      Нагадаємо, генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив, що подасть заяву про відставку 6 листопада. Про це він сказав під час виступу в Раді, коментуючи створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк. "Щоб не було ніяких сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву президенту України про відставку, і ви в парламенті повинні розглянути це питання", – сказав Луценко. Він також наголосив, що не розуміє, для чого створювати тимчасову слідчу комісію, до оголошення результатів слідства. І назвав це "боротьбою за владу".

      31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Після кількох місяців боротьби лікарів за її життя, Катерина все ж померла...

      22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла. Офіційна причина смерті активістки – поліорганна недостатність та хімічні опіки із залученням 39% тіла внаслідок нападу з використанням хімічної речовини.

      Що відомо про смерть Катерини Гандзюк: дивіться відео

       

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Новини політики Катерина Гандзюк Верховна Рада Юрій Луценко ГПУ Петро Порошенко
      Джерело: 24 канал
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