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      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Есть несколько причин, почему Луценко останется на должности генпрокурора, – эксперт

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      Луценко объявил об отставке
      Луценко объявил об отставке / Фото из открытых источников

      Заявление об увольнении может быть маневром генпрокурора Луценко – хотите крови, получайте. Вопрос, проголосует ли парламент за отставку. Игра еще и в том, подаст ли в отставку министр внутренних дел Аваков.

      Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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      Во-первых, по словам эксперта, Аваков вряд ли подаст в отставку. К тому же, есть сомнения, что Верховная Рада проголосует за увольнение Луценко. И тогда генпрокурор скажет, что вынужден и дальше работать на этой должности. Парламент ему доверяет. Во-вторых, считает Вигиринский, скандал не настолько резонансный, чтобы угрожать репутации Луценко.

      Если бы были неопровержимые доказательства причастности к заказу нападения на Екатерину Гандзюк кого-то из БПП и ГПУ пыталась скрыть этот факт, то это был бы скандал. На данный момент все фигуранты, кроме заказчика, установлены. Поэтому расследование в определенной степени эффективное. Не так, как с гибелью Павла Шеремета,
      – отметил Вигиринский.

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      В-третьих, говорит политолог, сначала надо, чтобы Порошенко внес представление в парламент. Но пока сложно сказать, готов ли президент пожертвовать политической фигурой, чтобы снять напряжение в обществе. Смена генпрокурора не повлияет на ход расследования и установления заказчика.

      Луценко заслуживает того, чтобы прекратить исполнять обязанности генпрокурора. Но, по большому счету, преступление раскрыто. Подать в отставку не означает автоматическое увольнение. Если Порошенко хочет, чтобы его кампания прошла четко и без упреков, что его команда нарушает закон, то Луценко останется. Иначе до выборов он половину команды растеряет. Порошенко проще нажать на СБУ и установить заказчика,
      – отметил Андрей Вигиринский.

      Кроме того, по мнению политолога, это может быть очередным блефом Луценко. Генпрокурор уже не сдержал свое слово, когда не ушел с должности через два года, как обещал во время назначения в 2016 году.

      Напомним, генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке 6 ноября. Об этом он сказал во время выступления в Раде, комментируя создание временной следственной комиссии по расследованию смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк. "Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление президенту Украины об отставке, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос", – сказал Луценко. Он также отметил, что не понимает, для чего создавать временную следственную комиссию, до объявления результатов следствия. И назвал это "борьбой за власть".

      31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. После нескольких месяцев борьбы врачей за ее жизнь, Екатерина все же умерла...

      22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла. Официальная причина смерти активистки – полиорганная недостаточность и химические ожоги с привлечением 39% тела в результате нападения с использованием химического вещества.

      Что известно о смерти Екатерины Гандзюк: смотрите видео

       

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Екатерина Гандзюк Верховная Рада Юрий Луценко ГПУ Петр Порошенко
      Источник: 24 канал
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