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      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Луценко заявил, что уходит в отставку

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      Юрий Луценко идет в отставку
      Юрий Луценко идет в отставку / humanrights.org.ua

      Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке 6 ноября.

      Об этом он сказал во время выступления в Раде, комментируя создание временной следственной комиссии по расследованию смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

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      "Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление президенту Украины об отставке, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос", – сказал Луценко.

      В своей речи он также подчеркнул, что он не понимает для чего создавать временную следственную комиссию, до объявления результатов следствия. И назвал это "борьбой за власть".

      Как председатель правоохранительной системы я сегодня подам заявление, а вам решать, Мустафа Найем будет руководить следствием и устанавливать с экранов телевизора виновных, или правоохранительные органы, которые несут за это уголовную ответственность,
      – подчеркнул Луценко.

      Луценко также призвал депутатов до конца этой недели рассмотреть вопрос о его отставке.

      Отметим, согласно Конституции Украины, генеральный прокурор назначается на должность и увольняется президентом с согласия Верховной Рады.

      Добавим, что накануне мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Луценко должен уйти с должности Генерального прокурора Украины в связи со смертью Екатерины Гандзюк.

      Если после этой трагедии, мы не увидим, как минимум, отставки генпрокурора Луценко, станет понятно, что Президент не просто смотрит сквозь пальцы на реванш, а сознательно ему способствует,
      – отметил Садовый.

      Какие ошибки сделал Луценко на посту генпрокурора: смотрите видео

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

       

       

      Теги: Екатерина Гандзюк Новости Украины Верховная Рада Новости политики Юрий Луценко ГПУ
      Источник: 24 Канал
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