Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что подаст заявление об отставке 6 ноября.

Об этом он сказал во время выступления в Раде, комментируя создание временной следственной комиссии по расследованию смерти херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Читайте также: Луценко подает в отставку: что успел сделать на посту

"Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление президенту Украины об отставке, и вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос", – сказал Луценко.

В своей речи он также подчеркнул, что он не понимает для чего создавать временную следственную комиссию, до объявления результатов следствия. И назвал это "борьбой за власть".

Как председатель правоохранительной системы я сегодня подам заявление, а вам решать, Мустафа Найем будет руководить следствием и устанавливать с экранов телевизора виновных, или правоохранительные органы, которые несут за это уголовную ответственность,

– подчеркнул Луценко.

Луценко также призвал депутатов до конца этой недели рассмотреть вопрос о его отставке.

Отметим, согласно Конституции Украины, генеральный прокурор назначается на должность и увольняется президентом с согласия Верховной Рады.

Добавим, что накануне мэр Львова Андрей Садовый заявил, что Луценко должен уйти с должности Генерального прокурора Украины в связи со смертью Екатерины Гандзюк.

Если после этой трагедии, мы не увидим, как минимум, отставки генпрокурора Луценко, станет понятно, что Президент не просто смотрит сквозь пальцы на реванш, а сознательно ему способствует,

– отметил Садовый.

Какие ошибки сделал Луценко на посту генпрокурора: смотрите видео

Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советницу мэра города. Женщина получила 30% ожогов тела и ее прооперировали. Полиция расследует нападение на Гандзюк как покушение на убийство. 22 августа глава ведомства Сергей Князев сообщил, что в целом правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.