Генеральний прокурор України Юрій Луценко у вівторок, 6 листопада заявив, що подасть заяву про відставку.

Про це він сказав під час виступу в Раді, коментуючи створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк.

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"Щоб не було ніяких сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву президенту України про відставку, і ви в парламенті повинні розглянути це питання", – сказав Луценко.

У свої промові він також наголосив, що він не розуміє для чого створювати тимчасову слідчу комісію, до оголошення результатів слідства. І назвав це "боротьбою за владу".

Як голова правоохоронної системи я сьогодні подам заяву, а вам вирішувати, чи Мустафа Найєм буде керувати слідством і встановлювати з екранів телевізора винних, чи правоохоронні органи, які несуть за це кримінальну відповідальність,

– наголосив Луценко.

Луценко також закликав депутатів до кінця цього тижня розглянути питання про його відставку.

Зазначимо, згідно з Конституцією України, генеральний прокурор призначається на посаду і звільняється президентом за згодою Верховної Ради.

Додамо, що напередодні мер Львова Андрій Садовий заявив, що Луценко має піти з посади Генерального прокурора України у зв'язку зі смертю Катерини Гандзюк.

Якщо після цієї трагедії, ми не побачимо, як мінімум, відставки Генпрокурора Луценка, стане зрозуміло, що Президент не просто дивиться крізь пальці на реванш, а свідомо йому сприяє,

– наголосив Садовий.

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Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.