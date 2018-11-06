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      Луценко заявив, що йде у відставку

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      Юрій Луценко йде у відставку
      Юрій Луценко йде у відставку / humanrights.org.ua

      Генеральний прокурор України Юрій Луценко у вівторок, 6 листопада заявив, що подасть заяву про відставку.

      Про це він сказав під час виступу в Раді, коментуючи створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування смерті херсонської активістки Катерини Гандзюк.

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      "Щоб не було ніяких сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву президенту України про відставку, і ви в парламенті повинні розглянути це питання", – сказав Луценко.

      У свої промові він також наголосив, що він не розуміє для чого створювати тимчасову слідчу комісію, до оголошення результатів слідства. І назвав це "боротьбою за владу".

      Як голова правоохоронної системи я сьогодні подам заяву, а вам вирішувати, чи Мустафа Найєм буде керувати слідством і встановлювати з екранів телевізора винних, чи правоохоронні органи, які несуть за це кримінальну відповідальність,
      – наголосив Луценко.

      Луценко також закликав депутатів до кінця цього тижня розглянути питання про його відставку. 

      Зазначимо, згідно з Конституцією України, генеральний прокурор призначається на посаду і звільняється президентом за згодою Верховної Ради.

      Додамо, що напередодні мер Львова Андрій Садовий заявив, що Луценко має піти з посади Генерального прокурора України у зв'язку зі смертю Катерини Гандзюк.

      Якщо після цієї трагедії, ми не побачимо, як мінімум, відставки Генпрокурора Луценка, стане зрозуміло, що Президент не просто дивиться крізь пальці на реванш, а свідомо йому сприяє,
      – наголосив Садовий.

      Які помилки зробив Луценко на посаді генпрокурора: дивіться відео

      Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала 30% опіків тіла та її було прооперовано. Поліція розслідує напад на Гандзюк як замах на вбивство. 22 серпня голова відомства Сергій Князєв повідомив, що загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.

       

       

      Теги: Верховна Рада Новини України Новини політики Юрій Луценко Катерина Гандзюк ГПУ
      Джерело: 24 Канал
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