Луценко уходит в отставку: топ-факты о генеральном "шоумене" страны
Юрий Луценко – противоречивая личность в украинской политике. Он прошел две революции, был осужден режимом Януковича и смог стать генеральным прокурором без соответствующего образования. 5 ноября, после смерти активистки Екатерины Гандзюк, Луценко заявил, что уходит в отставку.
Топ-факти про Юрія Луценка та його провали на посаді дивіться у відео:
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Источник: 24 канал
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