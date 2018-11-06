Что следует знать о Юрие Луценко – его биография и факты из жизни / Фото из открытых сетей

Юрий Луценко – противоречивая личность в украинской политике. Он прошел две революции, был осужден режимом Януковича и смог стать генеральным прокурором без соответствующего образования. 5 ноября, после смерти активистки Екатерины Гандзюк, Луценко заявил, что уходит в отставку.