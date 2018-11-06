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      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ
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      Луценко уходит в отставку: топ-факты о генеральном "шоумене" страны

      728 Читати новину українською
      Что следует знать о Юрие Луценко – его биография и факты из жизни
      Что следует знать о Юрие Луценко – его биография и факты из жизни / Фото из открытых сетей

      Юрий Луценко – противоречивая личность в украинской политике. Он прошел две революции, был осужден режимом Януковича и смог стать генеральным прокурором без соответствующего образования. 5 ноября, после смерти активистки Екатерины Гандзюк, Луценко заявил, что уходит в отставку.

      Топ-факти про Юрія Луценка та його провали на посаді дивіться у відео: 

      Читайте також: Луценко подає у відставку: що встиг зробити на посаді

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Юрий Луценко Публикации Персона
      Источник: 24 канал
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