Що варто знати про Юрія Луценка – його біографія та факти з життя / 24 канал

Юрій Луценко – суперечлива особистість в українській політиці. Він пройшов дві революції, був засуджений режимом Януковича і зміг стати генеральним прокурором без відповідної освіти. 5 листопада, після смерті активістки Катерини Гандзюк, Луценко заявив, що йде у відставку.