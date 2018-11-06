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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      Луценко йде у відставку: топ-факти про генерального "шоумена" країни

      570 Читать новость на русском
      Що варто знати про Юрія Луценка – його біографія та факти з життя
      Що варто знати про Юрія Луценка – його біографія та факти з життя / 24 канал

      Юрій Луценко – суперечлива особистість в українській політиці. Він пройшов дві революції, був засуджений режимом Януковича і зміг стати генеральним прокурором без відповідної освіти. 5 листопада, після смерті активістки Катерини Гандзюк, Луценко заявив, що йде у відставку.

      Топ-факти про Юрія Луценка та його провали на посаді дивіться у відео: 

      Читайте також: Луценко подає у відставку: що встиг зробити на посаді

       

       

      Теги: Новини політики Новини України Юрій Луценко Публікації Персона
      Джерело: 24 канал
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