Луценко йде у відставку: топ-факти про генерального "шоумена" країни
Юрій Луценко – суперечлива особистість в українській політиці. Він пройшов дві революції, був засуджений режимом Януковича і зміг стати генеральним прокурором без відповідної освіти. 5 листопада, після смерті активістки Катерини Гандзюк, Луценко заявив, що йде у відставку.
Топ-факти про Юрія Луценка та його провали на посаді дивіться у відео:
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Джерело: 24 канал
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