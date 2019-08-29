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      Луценко подал заявление об отставке с должности главы Генпрокуратуры

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      Отставка Луценко – Юрий Луценко подал в отставку 29 августа 2019
      Юрий Луценко уходит в отставку / Фото из Тwitter

      Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке.

      Луценко подписал заявление об отставке сегодня, 29 августа, в прямом эфире во время интервью Дмитрию Гордону.

      Важно: Какие дела "сливал" Луценко: заявление представителя ГПУ

      Прошу уволить меня с должности генерального прокурора по собственному желанию,
      – говорится в заявлении Луценко.


      Заявление Луценко об отставке

      Чиновник отметил, что после подписания заявления чувствует облегчение, так как "работа генерального прокурора – это 24 часа в сутки".

      Юрий Луценко был назначен генеральным прокурором Украины 12 мая 2016 года.

      Луценко добавил, что отчитается о своей работе перед профильным комитетом новоизбранной Рады IX созыва. Кроме того, он хочет выступить с трибуны парламента, чтобы озвучить итоги того, что сделал на посту за 3 года.

      Заметим, после президентский выборов Луценко заявил, что не уйдет в отставку. Он обещал написать заявление после досрочных парламентских выборов и формирования новых правительства и прокуратуры. Поэтому, логично, что заявление генпрокурор написал сегодня, 29 августа, во время первого заседания новой Рады.

      Новость дополняется...

      blog_ava
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      Теги: Новости Украины Новости политики Юрий Луценко ГПУ
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