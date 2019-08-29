Луценко подал заявление об отставке с должности главы Генпрокуратуры

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко написал заявление на имя президента Владимира Зеленского об отставке.

Луценко подписал заявление об отставке сегодня, 29 августа, в прямом эфире во время интервью Дмитрию Гордону.

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Прошу уволить меня с должности генерального прокурора по собственному желанию,

– говорится в заявлении Луценко.



Заявление Луценко об отставке

Чиновник отметил, что после подписания заявления чувствует облегчение, так как "работа генерального прокурора – это 24 часа в сутки".

Юрий Луценко был назначен генеральным прокурором Украины 12 мая 2016 года.

Луценко добавил, что отчитается о своей работе перед профильным комитетом новоизбранной Рады IX созыва. Кроме того, он хочет выступить с трибуны парламента, чтобы озвучить итоги того, что сделал на посту за 3 года.

Заметим, после президентский выборов Луценко заявил, что не уйдет в отставку. Он обещал написать заявление после досрочных парламентских выборов и формирования новых правительства и прокуратуры. Поэтому, логично, что заявление генпрокурор написал сегодня, 29 августа, во время первого заседания новой Рады.

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