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      "Ложь и пиар": Найем раскритиковал заявление Луценко об отставке

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      Найем прокомментировал отставку Луценко
      Найем прокомментировал отставку Луценко / Фото из открытых источников

      Нардеп Мустафа Найем заявил, что заявление генерального прокурора Украины Юрия Луценко об отставке, которое он сделал после смерти Екатерины Гандзюк, является лживым и пиаром перед выборами. Политик добавил, что требования о создании независимой и сбалансированной временной следственной комиссии по делам нападений на активистов были выдвинуты еще несколько недель назад, когда Гандзюк была жива.

      Об этом Найем заявил во время выступления в Верховной Раде.

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      "Я хочу сказать, что мы инициировали создание этой ВСК 2 недели назад. На тот момент Екатерина Гандзюк была еще жива. И мы тогда требовали создания ВСК не только по ней, а по 150 другим активистам и журналистам, которых избили за последние годы. Ни одна фракция на тот момент не отреагировала. Фракции, которые контролируют силовые, правоохранительные органы, БПП и "Народный фронт" не отреагировали. Только тогда, когда Екатерина умерла, начались эти истерики", – заявил Найем.

      Нардеп подчеркнул, что Луценко объявил об отставке, чтобы снять с себя ответственность за последние события.

      Генеральный прокурор, который сейчас убегает, убегает не потому что он не хочет работать, а потому что он идет на выборы. Потому что он не хочет брать на себя эту ответственность. И да, когда он говорит, что или он или мы, то лучше мы. Лучше мы будем расследовать эти дела и доказывать и показывать, кто конкретно виноват и кто кого заказал,
      – сказал он.

      Также, Найем обвинил Луценко и главу МВД Арсена Авакова в том, что они "позволяют существовать в стране маленьким карманным армиям Кернеса и Труханова, которые бьют людей".

      "Это лживое заявление, это не заявление. Вы знаете, какова процедура ухода в отставку - надо подать документ и должен подать Президент. А это был пиар. Если комиссия ВСК будет создана и Луценко действительно уйдет в отставку, значит мы на правильном пути", – добавил Найем.

      Он отметил, что эта комиссия должна показать, действительно ли расследуют убийства и избиения активистов, или это имитация.

      Напомним, 6 ноября генпрокурор Юрий Луценко решил подать в отставку после смерти активистки Екатерины Гандзюк, мотивируя это тем, что "не хочет держаться за кресло".

      Что такое ВСК? Временная следственная комиссия, которая будет заниматься проверкой сведений и выяснением состояния расследования относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Председателем ВСК избрали народного депутата Борислава Березу (внефракционный), а заместителем – народного депутата Сергея Алексеева (БПП).

      К основным задачам Временной следственной комиссии относится проведение проверки информации относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, хода расследования правоохранительными органами этих нападений, а также инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.

      Срок деятельности Временной следственной комиссии и срок представления ею отчета о проделанной работе на рассмотрение Верховной Рады Украины – три месяца со дня ее образования.

      Видео: провалы Юрия Луценко на посту генпрокурора

       

       

      Теги: Новости Украины Новости политики Екатерина Гандзюк Расследования Юрий Луценко ГПУ Мустафа Найем
      Источник: 24 Канал
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