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      ЮРИЙ ЛУЦЕНКО ЕКАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦИИ РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ

      Рада поддержала создание Следственного комитета по делу Гандзюк,против которого выступил Луценко

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      Депутаты проголосовали за создание ВСК по делу Гандзюк
      Депутаты проголосовали за создание ВСК по делу Гандзюк / 5.ua

      Верховная Рада Украины поддержала создание временной следственной комиссии относительно расследования нападения на заместителя городского головы Херсона Екатерину Гандзюк и других активистов.

      За создание комиссии проголосовали 259 народных депутатов из 226 необходимых.

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      Председателем вновь созданной следственной комиссии станет внефракционный народный депутат Борислав Береза, а заместителем председателя – нардеп от фракции Блок Петра Порошенко Сергей Алексеев. В нее войдут 18 нардепов.

      Среди инициаторов законопроекта Елена Сотник, Мустафа Найем, Алена Шкрум, Ирина Геращенко и другие.

      Отметим, что перед голосованием Юрий Луценко заявил, что не понимает для чего создавать временную следственную комиссию, до объявления результатов следствия. И назвал это "борьбой за власть".

      Срок деятельности временной группы и срок отчета – три месяца с момента образования.

      Напомним, 6 ноября генпрокурор Юрий Луценко решил подать в отставку после смерти активистки Екатерины Гандзюк, мотивируя это тем, что "не хочет держаться за кресло".

      Видео: провалы Юрия Луценко на посту генпрокурора

       

       

       

      Что такое ВСК?Временная следственная комиссия, которая будет заниматься проверкой сведений и выяснением состояния расследования относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов. Председателем ВСК избрали народного депутата Борислава Березу (внефракционный), а заместителем – народного депутата Сергея Алексеева (БПП).

      К основным задачам Временной следственной комиссии относится проведение проверки информации относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов, ход расследования правоохранительными органами этих нападений, а также инициирование вопроса о привлечении виновных лиц к ответственности.

      ​Срок деятельности Временной следственной комиссии и срок представления ими отчета о проделанной работе на рассмотрение Верховной Рады Украины – три месяца со дня ее образования.

       
      Теги: Новости Украины Новости политики Екатерина Гандзюк Верховная Рада Юрий Луценко
      Источник: 24 Канал
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