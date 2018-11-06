"Це істерика": активістка прокоментувала заяву Луценка про злив інформації щодо вбивства Гандзюк

Генпрокурор України Юрій Луценко звинуватив журналістів та активістів у тому, що вони злили слідство щодо вбивства Катерини Гандзюк .

Заяву Луценка у прямому ефірі 24 каналу прокоментувала Голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик.

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"Ми сьогодні бачили таку істерику Генерального прокурора у Верховній Раді. Важко назвати це іншими словами", – зазначила активістка.

За її словами, наразі багато громадських активістів, друзів, колег Каті Гандзюк вже просто доведені до відчаю. Смерть Катерини стала останньою краплею, після якої активісти вийшли з досить жорсткою заявою і досить жорсткою позицією.

Наша організація спостерігала за кількістю нападів на громадських активістів, які сталися після Євромайдану. І це не 8 випадків, про які Князєв говорив у Парламенті, дуже медійні, резонансні, по яких вони змушені були хоча би щось робити. А це більше сотні нападів. Ми спілкуємося з жертвами цих нападів. Понад 90 % взагалі не розслідуються. Це катастрофічна система,

– наголосила Печончик.

Вона додала, що ще рік тому активісти зустрічалися з керівництвом МВС та з керівництвом Нацполіції. І вже тоді говорили про те, що йде хвиля нападів.

Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко завив, що з 6 листопада йде у відставку. Про це він сказав, коментуючи створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.