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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ
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      ЮРІЙ ЛУЦЕНКО КАТЕРИНА ГАНДЗЮК САНКЦІЇ РОСІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

      "Це істерика": активістка прокоментувала заяву Луценка про злив інформації щодо вбивства Гандзюк

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      Генпрокурор України Юрій Луценко звинуватив журналістів та активістів у тому, що вони злили слідство щодо вбивства Катерини Гандзюк .

      Заяву Луценка у прямому ефірі 24 каналу прокоментувала Голова правління Центру інформації про права людини Тетяна Печончик. 

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      "Ми сьогодні бачили таку істерику Генерального прокурора у Верховній Раді. Важко назвати це іншими словами", – зазначила активістка.

      За її словами, наразі багато громадських активістів, друзів, колег Каті Гандзюк вже просто доведені до відчаю. Смерть Катерини стала останньою краплею, після якої активісти вийшли з досить жорсткою заявою і досить жорсткою позицією.

      Наша організація спостерігала за кількістю нападів на громадських активістів, які сталися після Євромайдану. І це не 8 випадків, про які Князєв говорив у Парламенті, дуже медійні, резонансні, по яких вони змушені були хоча би щось робити. А це більше сотні нападів. Ми спілкуємося з жертвами цих нападів. Понад 90 % взагалі не розслідуються. Це катастрофічна система,
      – наголосила Печончик. 

      Вона додала, що ще рік тому активісти зустрічалися з керівництвом МВС та з керівництвом Нацполіції. І вже тоді говорили про те, що йде хвиля нападів.

      Нагадаємо, Генеральний прокурор України Юрій Луценко завив, що з 6 листопада йде у відставку. Про це він сказав, коментуючи створення тимчасової слідчої комісії щодо розслідування вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк.

      Теги: Новини України Юрій Луценко Катерина Гандзюк Розслідування Жертви Новини Херсона ГПУ Поліція Міністерство внутрішніх справ
      Джерело: 24 канал
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