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      "Это истерика": активистка прокомментировала заявление о сливе информации об убийстве Гандзюк

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      Генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил журналистов и активистов в том, что они слили следствие относительно убийства Екатерины Гандзюк .

      Заявление Луценко в прямом эфире 24 каналу прокомментировала Глава правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик.

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      "Мы сегодня видели такую истерику Генерального прокурора в Верховной Раде. Трудно назвать это другими словами", – отметила активистка.

      По ее словам, сейчас много общественных активистов, друзей, коллег Кати Гандзюк уже просто доведены до отчаяния. Смерть Екатерины стала последней каплей, после которой активисты вышли с довольно жестким заявлением и достаточно жесткой позицией.

      Наша организация наблюдала за количеством нападений на общественных активистов, которые произошли после Евромайдана. И это не 8 случаев, о которых Князев говорил в Парламенте, очень медийные, резонансные, по которым они вынуждены были хотя бы что-то делать. А это более сотни нападений. Мы общаемся с жертвами этих нападений. Более 90 % вообще не расследуются. Это катастрофическая система,
      – отметила Печончик.

      Она добавила, что еще год назад активисты встречались с руководством МВД и с руководством Нацполиции. И уже тогда говорили о том, что идет волна нападений.

      Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко завил, что с 6 ноября уходит в отставку. Об этом он сказал, комментируя создание временной следственной комиссии по расследованию убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

      Теги: Новости Украины ГПУ Юрий Луценко Екатерина Гандзюк Расследования Жертвы Новости Херсона Министерство внутренних дел Полиция
      Источник: 24 канал
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