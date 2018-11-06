"Это истерика": активистка прокомментировала заявление о сливе информации об убийстве Гандзюк

Генпрокурор Украины Юрий Луценко обвинил журналистов и активистов в том, что они слили следствие относительно убийства Екатерины Гандзюк .

Заявление Луценко в прямом эфире 24 каналу прокомментировала Глава правления Центра информации о правах человека Татьяна Печончик.

Читайте также: Заявление Луценко об отставке – эмоциональное: скоро он остынет и начнет "с чистого листа"

"Мы сегодня видели такую истерику Генерального прокурора в Верховной Раде. Трудно назвать это другими словами", – отметила активистка.

По ее словам, сейчас много общественных активистов, друзей, коллег Кати Гандзюк уже просто доведены до отчаяния. Смерть Екатерины стала последней каплей, после которой активисты вышли с довольно жестким заявлением и достаточно жесткой позицией.

Наша организация наблюдала за количеством нападений на общественных активистов, которые произошли после Евромайдана. И это не 8 случаев, о которых Князев говорил в Парламенте, очень медийные, резонансные, по которым они вынуждены были хотя бы что-то делать. А это более сотни нападений. Мы общаемся с жертвами этих нападений. Более 90 % вообще не расследуются. Это катастрофическая система,

– отметила Печончик.

Она добавила, что еще год назад активисты встречались с руководством МВД и с руководством Нацполиции. И уже тогда говорили о том, что идет волна нападений.

Напомним, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко завил, что с 6 ноября уходит в отставку. Об этом он сказал, комментируя создание временной следственной комиссии по расследованию убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк.