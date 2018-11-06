Юрист Маси Найем обвинил во лжи Луценко

Юрист Маси Найем заявил, что генпрокурор Юрий Луценко соврал, утверждая, что "Народный фронт" занимается погребением херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом он написал в Facebook.

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"Народный Фронт" не занимается захоронением Екатерины Гандзюк. Это ложь. Погребением занимается горсовет Херсона", – прокомментировал Найем.

Юрист напомнил, что "Кровавые дивиденды", в сборе которых генпрокурор обвинил активистов, друзья Гандзюк "начали собирать в тот день, когда ее облили кислотой". Более того, он добавил, что тогда ни генеральный прокурор, ни президент, ни министр внутренних дел не сделали ни одного заявления.

"Тогда Екатерина еще была жива. Теперь она умерла. И только теперь такое оживление и заявление об увольнении... То у кого танцы?"– завершил Маси Найем.

Напомним, что советник мэра Херсона Екатерина Гандзюк, после нападения с кислотой умерла утром 4 ноября в одной из больниц Киева. Похоронят активистку 7 ноября в Херсоне.

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