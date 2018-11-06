Смерть Катерини Гандзюк: юрист Масі Найєм звинуватив у брехні Луценка

Юрист Масі Найєм заявив, що генпрокурор Юрій Луценко збрехав, стверджуючи, що "Народний фронт" займається похованням херсонської активістки Катерини Гандзюк.

Про це він написав у Facebook.

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"Народний Фронт" не займається похованням Катерини Гандзюк. Це брехня. Похованням займається міськрада Херсону", – прокоментував Найєм.

Юрист нагадав, що "Криваві дивіденди", у збирання яких генпрокурор звинуватив активістів, друзі Гандзюк "почали збирати в той день, коли її облили кислотою". Більше того, він додав, що тоді ані генеральний прокурор, ані президент, ані міністр внутрішніх справ не зробили жодної заяви.

"Тоді Катерина ще була жива. Тепер вона померла. І тільки тепер таке пожвавлення і заява про звільнення... То в кого танці?" – завершив Масі Найєм.

Нагадаємо, що радниця мера Херсона Катерина Гандзюк, після нападу з кислотою померла вранці 4 листопада в одній з лікарень Києва. Поховають активістку 7 листопада у Херсоні.

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