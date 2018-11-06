Катерина Гандзюк не померла, її було вбито, – Порошенко

Президент України Петро Порошенко переконаний, що Катерину Гандзюк вбили, адже її смерть стала наслідком жорсткого нападу. Також, на його дмуку, злочин проти активістки не розкритий до кінця, тому правоохоронці мають продовжувати розслідування.

Про це глава держави заявив у своєму Twitter.

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"Твердо переконаний, що Катерина Гандзюк не померла, її було вбито. Трагічна розв’язка стала наслідком злодійського нападу. Іншої думки тут і бути не може", – наголосив він.

Також, український президент додав, що зацікавлений у тому, аби злочин проти Гандзюк було розкрито, розслідування проведено, а вбивці, організатори та замовники понесли необхідну відповідальність.

Виходячи з інформації, яку мені надали правоохоронці, злочин проти Катерини Гандзюк вже значною мірою розкритий – знайдений вбивця, помічники, які зізналися, затриманий організатор. Після того, як справа перекваліфікована на вбивство, їм загрожує найвища норма покарання. Однак, я не вважаю, що він розкритий до кінця і впевнений, що потрібно продовжувати роботу,

– наголосив Порошенко.

Також, глава держави закликав не піаритись та не спекулювати на темі смерті Гандзюк.

Виходячи з інформації, яку мені надали правоохоронці, злочин проти Катерини Гандзюк вже значною мірою розкритий – знайдений вбивця, помічники, які зізналися, затриманий організатор. Однак, я не вважаю, що він розкритий до кінця і впевнений, що потрібно продовжувати роботу — Петро Порошенко (@poroshenko) 6 ноября 2018 г.

Нагадаємо, 31 липня у Херсоні облили сірчаною кислотою Катерину Гандзюк – відому активістку та радницю мера міста. Жінка зазнала сильних опіків тіла та перенесла кілька операцій. 4 листопада Катерина Гандзюк померла.



Західні країни та організації закликають Україну якнайшвидше притягнути до відповідальності причетних до нападу і як наслідок смерті активістки. Загалом правоохоронці затримали шість осіб, підозрюваних у скоєнні злочину. Четверо із них уже зізнались у причетності до злочину.

Що відомо про смерть Катерини Гандзюк: дивіться відео