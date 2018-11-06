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      Екатерина Гандзюк не умерла, она была убита, – Порошенко

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      Порошенко уверен, что Екатерину Гандзюк убили
      Порошенко уверен, что Екатерину Гандзюк убили / Фото из открытых источников

      Президент Украины Петр Порошенко убежден, что Екатерину Гандзюк убили, так как ее смерть стала следствием жесткого нападения. Также, по его мнению, преступление против активистки не раскрыто до конца, поэтому правоохранители должны продолжать расследование.

      Об этом глава государства заявил в своем Twitter.

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      "Твердо убежден, что Екатерина Гандзюк не умерла, ее убили. Трагическая развязка стала следствием злодейского нападения. Другого мнения здесь и быть не может", – подчеркнул он.

      Также, украинский президент добавил, что заинтересован в том, чтобы преступление против Гандзюк было раскрыто, расследование проведено, а убийцы, организаторы и заказчики понесли необходимую ответственность.

      Исходя из информации, которую мне предоставили правоохранители, преступление против Екатерины Гандзюк уже в значительной степени раскрыто – найден убийца, помощники, которые признались, задержан организатор. После того, как дело переквалифицировано на убийство, им грозит высшая норма наказания. Однако, я не считаю, что оно раскрыто не до конца, и уверен, что нужно продолжать работу,
      – подчеркнул Порошенко.

      Также, глава государства призвал не пиариться и не спекулировать на теме смерти Гандзюк.

      Напомним, 31 июля в Херсоне облили серной кислотой Екатерину Гандзюк – известную активистку и советника мэра города. Женщина получила сильные ожоги тела и перенесла несколько операций. 4 ноября Екатерина Гандзюк умерла.

      Западные страны и организации призывают Украину как можно быстрее привлечь к ответственности причастных к нападению и как следствие смерти активистки. Всего правоохранители задержали шесть человек, подозреваемых в совершении преступления. Четверо из них уже признались в причастности к преступлению.

      Что известно о смерти Екатерины Гандзюк: смотрите видео

       

      Теги: Екатерина Гандзюк Новости Украины Новости политики Расследования Петр Порошенко
      Источник: 24 Канал
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