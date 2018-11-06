Луценко заявил об отставке: сколько обещаний успел выполнить генпрокурор

Юрий Луценко в парламенте сообщил о намерении уйти в отставку на фоне скандала с убийством известной активистки Екатерины Гандзюк. Мы решили вспомнить путь кума президента к прокурорскому креслу.

"Чтобы не было никаких сомнений, что за власть никто не цепляется, я сегодня подаю заявление об отставке. И вы в парламенте должны рассмотреть этот вопрос. А вам решать, будет ли руководить Мустафа Найем следствием и устанавливать с экранов телевизора виновных, или правоохранительные органы", – заявил в парламенте Генпрокурор Луценко.

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Заявление о возможной отставке Юрий Луценко дал уверенно, будто и не сомневался, что никто его туда не отправит. Да и в собственной незаменимости Юрий Витальевич был убежден и более два года назад. Тогда, чтобы отдать ему прокурорское кресло, депутаты меняли законодательство.

Мне очень неприятно, что из-за меня была внесена поправка в действующий закон о прокуратуре. Это не совсем правильная практика, и никогда бы на это не пошел, если бы смог найти человека, в которого поверил бы президент, парламент,

– сказал тогда Луценко.

За два с половиной года – масса задержаний, но ни одного завершенного громкого дела. Луценко, как и предшественники, заявлял о расследовании дела Гонгадзе. А следствие по расстрелам на Майдане, согласно обещаниям генпрокурора, должны были завершить до конца осени 2017 года. Еще он обещал, что в 2018 году начнется заочный судебный процесс над беглецами в Россию Сергеем Арбузовым и Николаем Азаровым. По подсчетам портала "Слово и дело": за первый год работы Луценко выполнил 17% обещаний, а за второй генпрокурорский год – лишь 9.





Какие обещания выполнил Луценко

За эти годы Луценко превратился в сторожевого Банковой. Он пошел войной на руководителя Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника. И даже заявлял, что Генпрокуратура готовит подозрение Ситнику за то, что якобы журналистам во время встречи рассказал лишнее. Хотя своему подчиненному, руководителю Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назару Холодницкому, за такие же нарушения просто огласили выговор. За пылкие речи, которые не подкреплены действиями, Луценко прозвали прокурором-шоуменом.

Напомним, что на политическую арену Луценко зашел с социалистической партией – вошел в раду 2002 года. После Оранжевой Революции, в 2005 году Виктор Ющенко доверил Луценко Министверство внутренних дел. За Виктора Януковича Луценко заработал репутацию политзаключенного. Его обвинили в том, что выделил квартиру своему водителю и бросили за решетку. За год Янукович же его и помиловал. А за Порошенко он получил прокурорскую должность.



Юрий Луценко с женой Ириной

А вот чего у Юрия Витальевича не заберешь – он хороший семьянин. Семья живет в огромном имении в более чем 800 квадратов. Оформлен он на отца жены. А свадьбу старшего сына праздновали на уровне "государственных мероприятий": обслуживали праздник служебные авто прокуратуры – а охраняли силы Управления государственной охраны.

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Рядом с таким мужем-политиком и жена стала политиком. Вторая половинка Юрия Витальевича, Ирина Степановна, вошла в Раду 2012 года под крылом "Батькывщины". Впоследствии перешла в БПП. В прошлом году г-жа Луценко получила титул "Женщина третьего тысячелетия". Так ее отметили за политическую и общественную деятельность.