Луценко заявив про відставку: скільки обіцянок встиг виконати генпрокурор

Юрій Луценко у парламенті повідомив про намір піти у відставку на тлі скандалу із вбивством відомої активістки Катерини Гандзюк. Ми вирішили пригадати шлях кума президента до прокурорського крісла.

"Щоб не було жодних сумнівів, що за владу ніхто не чіпляється, я сьогодні подаю заяву про відставку. І ви в парламенті маєте розглянути це питання. А вам вирішувати, чи Мустафа Найєм керуватиме слідством і встановлюватиме з екранів телевізора винних, чи правоохоронні органи", – заявив в парламенті Генпрокурор Луценко.

Читайте також: Луценко подає у відставку: що встиг зробити на посаді

Заяву про можливу відставку Юрій Луценко да впевнено, нібито і не сумнівався, що ніхто зараз його туди не відправить. Та й у власній незамінності Юрій Віталійович був переконаний і понад два роки тому. Тоді, щоб віддати йому прокурорське крісло, депутати змінювали законодавство.

Мені дуже неприємно, що через мене було внесено поправку в діючий закон про прокуратуру. Це не зовсім правильна практика, і ніколи б на це не пішов, якби зміг знайти людинув, в яку повірив би президент, парламент,

– сказав тоді Луценко.

За два з половиною роки – маса затримань, але жодної завершеної гучної справи. Луценко, як і попередники, заявляв про розслідування справи Гонгадзе. А слідство щодо розстрілів на Майдані, згідно обіцянками гепрокурора, мали завершити до кінця осені 2017 року. Ще він обіцяв, що 1 2018 році розпочнеться заочний судовий процес над утікачами до Росії Сергієм Арбузовим і Миколою Азаровим. За підрахунками потралу "Слово і діло": за перший рік роботи Луценко виконав 17% обіцянок, а за другий генпрокурорський рік – лише 9.





Які обіцянки виконав Луценко

За ці роки Луценко перетворився на сторожового Банкової. Він пішов війною на керівника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника. І навіть заявляв, що Генпрокуратура готує підозру Ситнику за те, що нібито журналістам під час зустрічі розповів зайве. Хоча своєму підлеглому, керівнику Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назару Холодницькому, за такі ж порушення просто огосили догану. За палкі промови, які не підкріплені діями, Луценка прозвали прокурором-шоуменом.

Нагадаємо, що на політичну арену Луценко зайшов з соціалістичною партією – увійшов до ради 2002 року. Після Помаранчевох револіції, у 2005 році Віктор Ющенко довірив Луценку Міністверство внутрішніх справ. За Віктора Януковича Луценко заробив репутацію політв'язня. Його звинувати у тому, що виділив квартиру своєму водієві і кинули за грати. За рік Янукович же його і помилував. А за Порошенка він отримав прокурорську посаду.



Юрій Луценко з дружиною Іриною

А от чого у Юрія Віталійовича не забереш – він гарний сім'янин. Родина живе у величезному маєтку у більш ніж 800 квадратів. Оформлений він на батька дружини. А весілля старшого сина святкували на рівні "державних заходів": обслуговували свято службові авто прокуратури, а охороняли – сили управління державної охорони.

Читайте також: "Це істерика": активістка прокоментувала заяву Луценка про злив інформації щодо вбивства Гандзюк

Поруч з таким чоловіком-політиком і дружина стала політиком. Друга половинка Юрія Віталійовича, Ірина Степанівна, увійшла до Ради 2012 року під крилом "Батьківщини". Згодом перейшла до БПП. Минулого року пані Луценко отримала титул "Жінка третього тисячоліття". Так її відзначили за політичну і громадську діяльність.