Встановлені всі замовники та організатори вбивства Гандзюк, – Луценко
Слідство встановило усіх замовників та організаторів вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Відомий також мотив цього злочину.
Про це в інтерв'ю одному з українських телеканалів розповів генпрокурор України Юрій Луценко.
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Наразі ми встановили всіх, хто замовив та організував вбивство Катерини Гандзюк,
– заявив Луценко.
Він наголосив також, що слідство вже знайшло головну версію та мотив вбивства.
"Мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із крупних корупційних схем місцевої влади", – сказав генеральний прокурор.
Він також нагадав про вручену підозру колишньому помічнику депутата від "Блоку Петра Порошенка" Миколи Паламарчука – Ігоря та зазначив, що генеральна прокуратура також найближчим часом оголосить ще низку підозр.
Також Луценко пригадав, як відвідував Катерину Гандзюк у лікарні через декілька днів після нападу.
"Я пересвідчився у висоті її антикорупційного запалу. Саме тому вона стала жертвою", – наголосив він.
Дивіться відео: Луценко про замовників та організаторів вбивства Гандзюк
Нагадаємо, Катерина Гандзюк померла 4 листопада у Київському опіковому центрі. Офіційна експертиза встановила – у дівчини відмовили всі органи, адже хімічними опіками було уражено третину тіла. Напали на неї у липні в Херсоні, за цей час дівчина пережила 11 операцій.
Так, у Херсоні через недовіру родичів активістки до ходу слідства скликали Тимчасову слідчу комісію. Родичі та друзі Катерини переконані, що її замовили високопосадовці через її антикорупційну діяльність та перешкоджання схемам вивозу лісу з Херсонської області.
Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео