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      Встановлені всі замовники та організатори вбивства Гандзюк, – Луценко

      926 Читать новость на русском
      Катерина Гандзюк
      Катерина Гандзюк / фото з відкритих джерел

      Слідство встановило усіх замовників та організаторів вбивства херсонської активістки Катерини Гандзюк. Відомий також мотив цього злочину.

      Про це в інтерв'ю одному з українських телеканалів розповів генпрокурор України Юрій Луценко.

      Читайте також: Хто замовник і організатор вбивства Катерини Гандзюк: Луценко оприлюднив гучні деталі слідства

      Наразі ми встановили всіх, хто замовив та організував вбивство Катерини Гандзюк,
      – заявив Луценко.

      Він наголосив також, що слідство вже знайшло головну версію та мотив вбивства.

      "Мотив цього злочину – активність Гандзюк проти однієї із крупних корупційних схем місцевої влади", – сказав генеральний прокурор.

      Він також нагадав про вручену підозру колишньому помічнику депутата від "Блоку Петра Порошенка" Миколи Паламарчука – Ігоря та зазначив, що генеральна прокуратура також найближчим часом оголосить ще низку підозр.

      Також Луценко пригадав, як відвідував Катерину Гандзюк у лікарні через декілька днів після нападу.

      "Я пересвідчився у висоті її антикорупційного запалу. Саме тому вона стала жертвою", – наголосив він.

      Дивіться відео: Луценко про замовників та організаторів вбивства Гандзюк

      Нагадаємо, Катерина Гандзюк померла 4 листопада у Київському опіковому центрі. Офіційна експертиза встановила – у дівчини відмовили всі органи, адже хімічними опіками було уражено третину тіла. Напали на неї у липні в Херсоні, за цей час дівчина пережила 11 операцій.

      Так, у Херсоні через недовіру родичів активістки до ходу слідства скликали Тимчасову слідчу комісію. Родичі та друзі Катерини переконані, що її замовили високопосадовці через її антикорупційну діяльність та перешкоджання схемам вивозу лісу з Херсонської області.

      Що відомо про вбивство Катерини Гандзюк: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко Катерина Гандзюк Кримінальні новини
      Джерело: 24 Канал
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